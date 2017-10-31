Arakanlı Çocuklar Yine Boğularak Can Verdi!

AA’nın Bangladeş basınına dayandırdığı haberine göre, yerel yetkili Md Mikaruzzaman, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’daki saldırılarından kaçarak Bangladeş’e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin Bengal Körfezi’nde sabah erken saatlerde alabora olduğunu açıkladı.

Teknede bulunan 4 kişinin cesetlerinin bulunduğunu kaydeden Mikaruzzaman, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve yerel yetkililerin teknedeki 23 yolcuyu kurtardığını sözlerine ekledi.

Uluslararası Göç Örgütü’nün Bangladeş Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerden 3’ünün çocuk olduğu belirtildi.

Naf Nehri ya da Bengal Körfezi üzerinden Bangladeş’e kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların bindiği tekneler olumsuz hava koşulları ya da teknelere kapasitesinin üzerinde insan alınmasından dolayı sık sık alabora oluyor.