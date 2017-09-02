“Arakan’ı Kimse Konuşmasa da Biz Konuşacağız”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nca Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.

“Arakan Konusunu Tüm Dünyaya Haykıracağız”

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan’da yaşananlara ilişkin, “Üç gündür Arakan’la ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) dönem başkanı olarak, devlet başkanlarını arıyorum. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’ni aradım, onlarla konuştum ve bütün bu görüşmelerimle birlikte bir duyarlılık istiyorum. İnşallah ayın 19’undan itibaren BM Genel Kurulu (BMGK) toplanıyor. Orada bunları çok daha farklı bir şekilde dile getireceğiz ve BMKG’dan tüm dünyaya bunu anlatacağız, haykıracağız. İkili görüşmelerde bunları yine konuşacağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

“Arakan, Gönül Dünyamızın Sınırları İçindedir”

AA’da yer alan habere göre, Erdoğan, “Zaman zaman gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada, ‘Arakan’ın bizimle ne ilgisi var, bu işe niye karışıyoruz?’ gibi serzenişlerde bulunanları görüyorum. Bu tür ifadeleri dile getirenler, her şeyden önce tarihlerini bilmiyorlar, ecdatlarını tanımıyorlar. Bu çevreler, bizim Myanmar’da şehitliğimiz olduğunun dahi farkında değiller. Evet, belki bize Arakan coğrafi olarak uzaktır ama tıpkı Pakistan gibi, tıpkı Hindistan gibi, tıpkı bölgedeki pek çok başka yer gibi orası da gönül dünyamızın sınırları içindedir. Bunu böyle bilelim.” ifadelerini kullandı.

“Soykırıma Göz Yumanların Hepsi Yapılan Katliama Ortaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Arakanlı Müslümanlar değil, diğer etnik ve dini gurupların da çok ciddi baskı altında olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırıma göz yumanların hepsi de yapılan katliama ortaktır. Bu insanlara ormanda yolunu şaşırmış bir ceylan, bahçeye düşmüş kanadı kırık bir kuş, denizde zıpkın yemiş bir balık kadar değer vermeyen, ilgi göstermeyen dünya medyası da yaşanan katliamın ortağıdır. Arakan’da yarım asır önce 4 milyon olan Müslüman sayısını katliam ve baskılarla üçte birine indiren uygulamalara İslam dünyasının sessiz kalmış olması ise ayrı bir dramdır. Türkiye olarak biz bu konuda hassasiyetimizi dile getiriyor, uluslararası mekanizmaları harekete geçirmeye çalışıyor, bölgede insani yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Kızılay’ımızla, AFAD’ımızla bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak bu katliamlara İslam dünyası bir bütün olarak tepki vermediği için gösterdiğimiz çabalardan yeterli neticeyi çoğu zaman alamıyoruz. Biz bu meselenin takipçisi olacak, Arakanlı Müslümanlara hem insanlık borcumuzu ödeyecek hem de Türk milleti olarak tarihten gelen vefamızı göstereceğiz. İmkân bulduğumuz yere kadar elimizle, buna gücümüz yetmediğinde dilimizle ve mutlaka kalbimizle kötülüğe karşı mücadele edeceğiz. Tüm bu yaşananlar bize şunu gösteriyor, Türkiye olarak güçlü olmalıyız, Türk milleti olarak güçlü olmak zorundayız. Bu ülkede 80 milyon olarak bir ve beraber olmak zorundayız. Bu bayram bunu bize ısrarla gösteriyor.”