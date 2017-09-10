Arakan’dan Dumanlar Yükseliyor!

Myanmar ordusuna mensup güçlerin ve Budist çetelerin 25 Ağustos’ta başlattığı saldırılardan kaçan Arakanlı Müslümanların, Naf Nehri’ni geçişleri devam ediyor.

Resmî kaynaklar, göçmenlerin sayısını 300 bin olarak bildirirken, çoğunun bebek, kadın ve yaşlılardan oluştuğu dikkat çekiyor.

Myanmar’ın dağlık alanlarında sıkışıp kalan Müslümanlar, günlerce yol yürüdükten sonra balıkçıların yardımıyla Naf Nehri’ni geçiyor.

Yakılan köylerinden ve evlerinden yanlarına alabildikleri eşyaları sırtlanan Arakanlılardan bazılarının küçükbaş hayvanlarını da taşıdıkları görüldü.

Arakanlı mülteciler, Naf Nehri’nden sonra Bangladeş sınırına kadar uzayan pirinç tarlalarındaki 1 metrekarelik tepeciklerde saatlerce bekliyor.

100 Metre Aralıklarla Nöbet Kulübeleri Kuruldu

Bangladeş askerlerinin Naf Nehri’nin kollarında 100 metre aralıklarla nöbet kulübeleri kurduğu görülürken, başta gazeteciler olmak üzere sivillerin ve yabancıların bölgeden geçişlerine izin verilmiyor.

Sınırın sıfır noktasında kurulan nöbet kulübelerinin çevresi Arakanlılar için bekleme noktası hâline gelirken, burada bir süre bekleyen göçmenlerin kontrollü olarak Bangladeş’e geçmelerine müsaade ediliyor.

Dumanlar Yükseliyor

Göçmenlerin geçişleri sürerken, Myanmar askerleri ve Budist çetelerin yaktığı köylerden yükselen dumanlar Bangladeş tarafından net bir şekilde görülüyor.

Yaşlı göçmenlerin sırtlarda taşındığı zorlu yolculuk, yağmur nedeniyle yükselen su engeliyle karşılaşıyor. Zaman zaman bel seviyesindeki çamurdan geçmek zorunda kalan göçmenler, kıyıya çıktıklarında İHH ve bazı yerel kuruluşların dağıttığı kumanya ve nakdi yardımla yeni hayatlarına başlıyor.

İHH’nın Yardımları Sürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, olayların başladığı ilk günden itibaren Arakanlı göçmenlere yaptığı yardımları sürdürüyor.

Göçmenlerin Bangladeş’e ayak bastıkları ilk andan itibaren insani yardımları dağıtan İHH ekipleri, gün içinde de sıcak yemek, kumanya ve nakdi yardım faaliyetlerini devam ettiriyor.

İHH ekipleri bugün de Teknaf bölgesindeki kamplarda 2 bin kişilik kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA