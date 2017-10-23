“Arakan’dan Bangladeş’e Geçenlerin Sayısı 603 Bin Oldu”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan’dan Bangladeş’e yönelik göçmen akınının devam ettiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Khan, 25 Ağustos’tan bu yana Arakan’ın kuzeyinde Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarından kaçarak Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslümanların sayısının 603 bine ulaştığını kaydetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, cuma günkü demecinde, 25 Ağustos’tan itibaren Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslümanların sayısını 589 bin olarak açıklamış ve göçmenlerin zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekmişti.