“Arakan’dan Bangladeş’e Geçenlerin Sayısı 536 Bine Ulaştı”

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, 9-11 Ekim tarihleri arasında 15 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş’e geçmesiyle birlikte göçmen akınının yeniden ivme kazandığını söyledi.

Millman, görgü tanıklarının ifadelerine göre, Bangladeş-Myanmar sınırına yakın Naf Nehri’nin Myanmar tarafında 8-9 bin göçmenin Cox’s Bazar’a geçmek için beklediğini ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, Bangladeş’e 25 Ağustos’tan bu yana ulaşan Arakanlı göçmen sayısının 536 bine ulaştığını belirten Millman, kamplardaki temiz su ve sağlık hizmetleri gibi acil insani ihtiyaçlar konusunda sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

Millman, bir soru üzerine sınırın karşı tarafından ciddi oranda Arakanlının Bangladeş’e geçmeye çalıştığını vurgulayarak, Cox’s Bazar’a kaçan göçmenlerin Myanmar’daki evlerine geri döneceklerine dair herhangi bir işaret görmediklerini kaydetti.

Binlerce Müslüman Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, Myanmar ordusu ve Budist çeteler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hâle getirildi.

On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hâlen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar’dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş’e geçiyor.