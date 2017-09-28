Arakan’dan Bangladeş’e Geçenlerin Sayısı 500 Bini Aştı!

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş’in Cox’s Bazar kenti civarındaki kamplar ve geçici yerleşim merkezlerindeki Arakanlı Müslüman göçmen sayısının 501 bin olduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 26 Eylül’de yaptığı açıklamada, Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 480 bine ulaştığını belirtmişti.