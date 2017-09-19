“Arakan’dan Bangladeş’e Geçenlerin Sayısı 421 Bine Ulaştı”

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, yüksek sıcaklıklar ve muson yağmurları altında Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinin civarındaki kamplara yeni ulaşan Arakanlı göçmenlerin yetersiz beslenme ve yorgunluk nedeniyle hastalandıklarını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, kamplardaki imkânların son derece kısıtlı olduğunun altını çizen Millman, temiz su ve diğer temel insani ihtiyaçların eksiliği sebebiyle kamplarda bulaşıcı hastalıklar konusunda büyük riskler bulunduğuna dikkat çekti.

Millman, Cox’s Bazar kentinin civarındaki Ukhiya ve Teknaf bölgelerindeki kamplarda 600 bin Arakanlı Müslüman göçmen olduğunu ve bunların üçte ikisinin 25 Ağustos’tan sonra bölgeye ulaştığını vurguladı.

Sözcü Millman, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin iki kampında barınan göçmenlerin bu sayıya dâhil olmadığını anlattı.

Arakan’da 25 Ağustostan bu yana Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çetelerce düzenlenen saldırılardan kaçarak Cox’s Bazar’a göç eden Arakanlı Müslümanların sayısının bugün itibarıyla 421 bine ulaştığını belirten Millman, bunların 171 bin 800’üne henüz hiçbir sağlık hizmeti verilemediğini bildirdi.

Millman, göçmen akınının yavaşlayacağına dair bir işaret görmediklerini de sözlerine ekledi.