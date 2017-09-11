“Arakan’dan Bangladeş’e Geçenlerin Sayısı 313 Bini Buldu”

Arakan’da uzun bir süredir devam eden zulüm, 25 Ağustos’tan bu yana Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırılarla tekrar gündeme geldi.

Söz konusu saldırılar nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin de saldırılardan sağ bir şekilde kurtularak Bangladeş’e göç etmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

AA’da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Duniya Aslam Khan, 25 Ağustos’tan bu yana Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 313 bine ulaştığını duyurdu.