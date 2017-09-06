Arakan’dan Bangladeş’e Geçenlerin Sayısı 146 Bin Oldu!

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Arakan’da Myanmar ordusu ve Budist çetelerce gerçekleştirilen saldırılardan kaçarak Bangladeş’e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 146 bine ulaştığını açıkladı.

Bangladeş’te BM’nin Yerleşik Koordinatörü Robert Watkins, EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, son 24 saatte 23 bin Arakanlı Müslümanın daha Bangladeş’e geçtiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Watkins, böylece Arakan’da ordu ve çetelerce düzenlenen saldırıların başladığı 25 Ağustos’tan bu yana Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 146 bini bulduğunu kaydetti.

Myanmar ordusunun, Arakan’da devam eden saldırılarında, 25 Ağustos’tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60’tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya, kara ve deniz yoluyla Bangladeş’e geçmeye çabalıyor. On binlercesinin de sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle can kaybı sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildiriyor. Bazı sivil toplum kuruluşları ise bu sayının binlerce olduğunu söylüyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.