“Arakan’dan Bangladeş’e Geçenlerin 250 Bini Çocuk”

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF), sözcülerinden Marixie Mercado, BM Cenevre Ofisi’nde yaptığı açıklamada, Bangladeş’te bulunan Cox’s Bazar kentinin civarındaki çeşitli kamplara yerleşen Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine çıktığını anımsattı.

AA’da yer alan habere göre, bunlardan 250 bininin çocuklardan oluştuğunu belirten Mercado, çocukların ciddi risklerle karşılaştığına dair her geçen gün yeni bilgiler edindiklerini söyledi.

Yaklaşık 23 bin çocuğun yetersiz beslenmeden doğacak riskler konusunda tarandığını aktaran Mercado, bu çocukların yüzde 13’ünde “şiddetli beslenme sorunu” tespit edildiğini dile getirdi.

“Üst Üste Yaşıyorlar”

Mercado, kolera, sıtma ve kızamık gibi hastalıklardan ölüm riskinin şiddetli beslenme sorunu yaşayan çocuklarda 9 kat, orta düzeyde yetersiz beslenme sorunu bulunan çocuklarda 3 kat fazla olduğunu bildirdi.

Kamplarda temiz su bulunmadığını, gıda yetersizliği yaşandığını, sağlık hizmetlerinin tam olarak verilemediğini ve yağmurun yeniden başladığını kaydeden Mercado, kamplardaki insanların “kelimenin tam anlamıyla üst üste yaşadığını” söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, bu sabah yaptığı açıklamada, Arakan’da Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çetelerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos’tan bu yana Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine yükseldiğini ve bunların 171 bin 800’üne henüz hiçbir sağlık hizmeti verilemediğini belirtmişti.