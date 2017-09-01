Arakan'daki Zulümler Sivas’ta Protesto Edildi

Myanmar’da Budist çetelerin yaptığı katliamları protesto etmek ve katledilenler için şehir meydanında gıyabi cenaze kılındı. Özgür-Der Sivas Şubesinin çağrısıyla bir araya gelen topluluk basın açıklaması, duanın ardında gıyabi cenaze namazı kıldı.

Basın açıklamasını Özgür-Der Sivas şube başkanı Sinan Ceran yaptı.

Ceran; Arakan Müslümanlarının İslam dünyasının en sahipsiz ve mazlum milleti olduğunu belirterek, Burma hükümetine bağlı silahlı çetelerin ve Budist çetelerin Myanmar’da Müslümanlar uzun yıllardır işkence, katliam, tecavüz ve tehcire maruz bıraktığını belirttiği konuşmasında, Arakanlı kardeşlerimize karşı yapılan bu katliamlara ve tehciri sona erdirecek karşı tedbirler alınmalı. Onlarca insan katledilirken artık göz yaşı dökmenin ve ağıt yakmanın vakti geçti, başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleri Myanmar’a karşı yaptırımlarda bulunmalı ve uluslararası teşkilatlarda konuyla ilgili daha aktif çalışmalar yapmalıdırlar diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Basın açıklamasının ardından Tufan Caymaz Hocanın yaptığı içten dua ve kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından program sona erdi.

Basın açıklamasında “Müslüman uyuma kardeşine sahip çık”, “Budistler yakıyor dünya uyuyor”, “Kahrolsun katiller zulme susan hainler” sloganları atıldı. Topluluk “Arakanlı Müslümanlar Kınama ve Ağıt Değil Çözüm Bekliyor”, “Budist Myanmar Diktasının Katliam ve Tehcir Zulmünü Lanetliyoruz” pankartları açıp, “Dünyayı değiştirecek olan dua değil eylemdir.”, Arakan’a Susmak Alçaklıktır”, “Sessiz Kalmak Zulme Ortak Olmaktır”, “Kardeşine Sahip Çık” dövizleri taşıdılar.

Basın açıklamasının tam metni:

Arakanlı Müslümanlar Kınama ve Ağıt Değil, Çözüm Bekliyor!

Arakan Müslümanları İslam dünyasının en sahipsiz ve mazlum milletidir. Maalesef Ne Filistin, ne Suriye, ne Afganistan, ne Irak, ne de Doğu Türkistan kadar gündem olmuyor.

Burma hükümetine bağlı silahlı kuvvetler ve çeteci Budistler Arakan'da insanlık dışı eylemlere imza atıyorlar. Son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini, 100 binden fazla Müslüman'ın da yerinden edildiği iddia ediliyor. Ancak; tüm bu yaşananlar dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor ve dünya bu zulme sessiz...

Katliamcılar tecavüzü bir silah olarak kullanıyorlar. Tecavüzler, ölümler, bulunamayan cesetler, kimliksiz insanlar, tehcire zorlanan bir toplum, yakılıp yıkılan şehirler, köyler. Eğer müdahale edilmezse bir toplum dünyanın gözleri önünde yok olup gidecek.

Bölgede Müslümanların izini silmek ve bölgenin çehresini değiştirmek isteyen Myammar yönetimi Budist tapınaklar inşa etmiş ve Müslümanların bulunduğu topraklara Budist yerleşimcileri yerleştirmiştir. Yıllardır sorgusuz sualsiz tutuklama ve işkenceler gibi kötü muamelelere maruz kalan Arakanlı Müslümanların, cemaatle namaz kılmak, kurban kesmek gibi ibadetleri de yasaklanmıştır. Okullarda ve devlet dairelerinde devlet eliyle ayrımcılık yapılmakta, kültürleri, dilleri, tarihleri ve kimlikleri yok edilmeye çalışılmaktadır. Seyahat özgürlükleri tamamen engellenmiştir. Müslümanların evlenmeleri için birçok şart öne sürülürken, yüksek vergiler ve diğer katı şartlar yüzünden neredeyse evlilikler imkânsız hale getirilmektedir.

İslam ülkeleri ve BM ise yaşanan onca katliama, tehcire ve zulme rağmen yalnızca İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporlarını yorumlamak ve kınama faaliyetlerinin ötesinde somut hiçbir çözüm üretmiyor üretemiyor. Ancak paylaşmanın ve kardeşliğin pekişmesine vesilen olan Kurban Bayramının arifesinde Müslümanların kanı ve gözyaşı akmaya devam ediyor.

Dünyanın neresinde olursa olsun hangi dine ve ırka mensup olursa olsun mazlumun yanında durmamız, onların sesini duyurmamız İslami kimliğimizin bir gereğidir. Müslüman halkları da sanal gündemler yerine dünyada ki zulüm altında ezilen insanlara karşı daha duyarlı olmaya ve ulusal sınırları aşarak ümmet bilinci ile diğer Müslüman halklara sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Harekete geçilmediği sürece şiddeti dua ederek durduramayız.

İslam dünyasının ve bizim Arakan’daki katliamları durdurmaya gücümüz yetmiyor, fakat en azından Rabbim Allah’tır dedikleri için katledilen kardeşlerimizi kurtulacakları bir ülkeye taşıyacak kudrete sahibiz. Kardeşlerimizin göz göre göre katledilmelerine şahit olmaktansa İslam ülkelerine dağıtmak en akıllı ve vicdanlı bir çözümdür. 5 milyon Arakanlının 4 milyonu ülkesini terk etmek zorunda kaldı, geriye kalan 1 milyon sürekli katliam ve zulme mahkûm…

Ağıt Değil Çözüm Üretelim!

İslam İşbirliği Teşkilatı etkin rol oynamalı ve Müslüman ülkeler nezdinde sorun artık gündeme alınmalıdır. Myanmar ile olan siyasi ve iktisadi ilişkiler kısıtlanmalı ve diplomatik ilişkiler en asgari düzeye indirilmelidir. BM nezdinde Myanmar’a yaptırım kararlarının çıkartılması sağlanmalıdır.

ÖZGÜR-DER SİVAS ŞUBESİ