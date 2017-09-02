Arakan’daki Zulümler Kocaeli’de Protesto Edildi

Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara karşı uyguladığı insanlık dışı yaptırımlar, başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinden tepki ile karşılanıyor. Kurban Bayramının ikinci gününde Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Arakan’da katledilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Öğlen namazından sonra gerçekleştirilen cenaze namazını Fevziye Camii imam hatibi Halit Es kıldırdı. Gıyabi namaz ve basın açıklamasına STK temsilcileri ve duyarlı vatandaşların yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekillerinden Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman da katıldı.

SOYKIRMA DÖNÜŞTÜ

Gıyabi cenaze namazının ardından bir açıklama yapan KGKT Dönem Sözcüsü ve Memur-Sen il Başkanı Şahin Yaşlık, “Bugün Myanmar Arkan’da kelimenin tam anlamıyla soy kırıma dönüşmüş korkunç bir zulüm ve insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Evrensel emperyalizmin Myanmarlı Müslümanlara on yıllardır baskı ve şiddet uygulayan Uzakdoğu kolu, evinden, yurdundan sürüp, servetlerini yağma, topraklarını talan ettiği insanları, bu kadarla da yetinmeyip en acımasız şekilde katletmektedir” dedi.

DÜNYA SESSİZ

Hiçbir suçu, günahı olmayan ve son derece kötü ve sefil şartlarda yaşamaya mahkum edilmiş insanların vahşice katledildiğini anlatan Yaşlık, “Siyasi, ideolojik, hesaplarla kadın, genç, yaşlı, çoluk çocuk demeden en acımasız, en vahşi yöntemlerle öldürülmektedir. Kitlesel cürüm ve cinayetlere başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, devletler, siyasetçiler, aydınlar, sanatçılar, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, özetle bütün dünya sessiz kalmaktadır” diye konuştu.

İŞLEVSİZLER

Kanı akıtılan Müslümanlar olunca, üzülmeye ya da önlemeye dahi gerek duyulmadığını hatırlatan Şahin Yaşlık, “İnsan Hakları ve Özgürlüğü Müslümanlar için işlevini yitirmektedir. Hatta emperyalist emellerin gerçekleşmesi için katliamlar yapılabilir. Srebrenista’da olduğu gibi bu katliamların zaman zaman Birleşmiş Milletlerin izin ve gözetimi altında yapılması da zulme teslim olmuş dünyanın medeniyet seviyesini göstermesi adına ibret vericidir” sözlerine yer verdi.

İSLAM ÜLKELERİ İŞBİRİĞİ GÖREVE

Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatının aktif olarak devreye sokulması gerektiğinin altını çizen Yaşlık, “İslam ülkeleri kendilerini teslim alan ataletten bir an önce kurtulmalı, tarihi, siyasi, ekonomik sorumluluklarını acilen yerine getirmelidir. Sivil toplum kuruluşları gittikleri yerlerde zulümlere karşı farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmalı ve etkin bir diplomasi yürütülerek, başta BM olmak üzere, uzak yakın tüm ülkelerin gündemine sokulmalıdır” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Enkocaeli, DHA, Haksöz-Haber