Arakan’daki Katliamdan Kaçıp Nehirde Boğuldular!

AA’nın Bangladeş’teki yerel basına dayandırdığı haberine göre, Arakan’dan kaçarak Bangladeş’in Cox’s Bazar kentine ulaşmak için yola çıkan Arakanlı Müslümanların bindiği tekne Naf Nehri’nde alabora oldu.

Teknaf kentindeki Emniyet Yetkilisi Muhammed Main Uddin Han, alabora olan teknede yaşamını yitiren 10 çocuk ve 9 kadının cansız bedenine Bengal Körfezi’nde ulaşıldığını belirtti.

Uddin Han, yaşamını yitirenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Naf Nehri’nde salı gecesi de Arakanlı Müslümanları taşıyan başka bir teknenin alabora olması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Arakan ile Bangladeş arasındaki sınırda yer alan Naf Nehri, yıllardır uğradıkları zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların kaçış noktası.

Arakan’da, 25 Ağustos’ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırıların ardından Myanmar yönetimine bağlı güçlerin başlattığı operasyonların Müslümanlara yönelik katliamlara dönüştüğü belirtilmişti.

Myanmar yönetimi, dünyadan tecrit ettigi bölgelerlere giriş çıkışlara izin vermediği için yaşamını yitiren sivillerin sayısına ilişkin kesin tespitler yapılamıyor.

Saldırılar nedeniyle birçok Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalırken, ordu tarafından yakılan onlarca köy yaşanılamaz hâle gelmişti.

Köylerinden kaçan on binlerce Arakanlı Müslüman, nispeten güvenli bölgelere ya da kaçak yollardan Bangladeş’e geçmeye çalışıyor.