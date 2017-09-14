Arakan'daki Katliama Çin'den Destek!

Myanmar ordusu ve aşırılıkçı Budist militanlar tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemleri sonrasında 400 bin Arakanlı Müslüman Myanmar'dan Bangladeş'e kaçmak zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) olayı "bariz bir etnik temizlik" olarak değerlendirirken, Myanmar devlet medyası Çin'in bölgede yaşanan gelişmeleri onayladığını yazdı.

Global New Light of Myanmar isimli gazete, Çin Büyükelçisi Hong Liang'ın, "Çin'in Rohingya'da yaşanan terörist saldırılara ilişkin duruşu nettir. Bu sadece bir iç mesele"ifadelerini sayfalarına taşıdı. Gazeteye göre Liang, "Myanmar güvenlik güçlerinin aşırılıkçı teröristlere karşı müdahalesi ve hükümetin ihtiyacı olanlara yardım sağlaması memnun edici" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Çarşamba günü Myanmar hükümetine şiddeti durdurma çağrısında bulunmuş ve durumu 'etnik temizlik' olarak tanımlamıştı. Guterres, "Rohingya nüfusunun 3'te 1'i ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Durumu tanımlayacak daha iyi bir kelime biliyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

KAYNAK: HABERTÜRK