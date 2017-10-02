“Arakan’daki Dehşet Durdurulmalı”

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarından kaçarak Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret etti.

“Yürekler Acısı Hikâyeler Dinledim”

AA’da yer alan habere göre, Beasley, Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki Kutupalong kampını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün canlarını kurtarmak için kaçan ve sevdikleri gözleri önünde öldürülen insanlarla konuşurken yürekler acısı hikâyeler dinledim. Bu dehşet durdurulmalı.” ifadelerini kullandı.

“75 Milyon Dolara İhtiyaç Var”

WFP’nin Arakanlı Müslümanların gıda ihtiyacının karşılanması için 5-6 aylık dönemde 75 milyon dolara ihtiyacı olduğuna işaret eden Beasley, “Bangladeş, tek başına bunun üstesinden gelemez. Uluslararası toplumun desteği gerekli.” değerlendirmesinde bulundu.

“Tam Anlamıyla Bir İnsani Felaket Söz Konusu”

Beasley sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın desteği gerekiyor çünkü tam anlamıyla bir insani felaket söz konusu. Sağlık hizmetleri, düzenli beslenme, temiz su, hijyen, barınma gibi alanlarda gerekli desteği alamazsak bu durum daha da yıkıcı bir insani felaket hâline gelebilir.”

Binlerce Müslüman Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200’den fazla köy, ordu ve çeteler tarafından yok edildi.

Myanmar’da 1970’lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman’ın yüzde 84’ü çevre ülkelere göç etti.