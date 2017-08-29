“Arakan’da Yaşananlar Dehşet Verici”

Belçika’da faaliyet yürüten ve Myanmar’da “demokratikleşmeyi” savunan “Actions Birmanie” (Burma için Hareket Grubu) isimli kuruluşun sözcüsü Pierre-Yves Gillet, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Arakan’da yakın zamanda meydana gelen olayların “dehşet verici” olduğunu belirterek, durumun acilen en üst düzeyde uluslararası toplum tarafından ele alınması gerektiğini vurguladı.

“Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapılıyor, sivil halk ölüm tehlikesiyle yaşıyor.” diyen Gillet, “Arakan’da Myanmar ordusu, sivil halk ve direnişçiler arasında ayrım yapmıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Gillet, durumun “Arakanlı Müslümanlar için çok kritik” olduğunu, yakın zamanda bir sonuca ulaşmanın ise mümkün görünmediğini belirtti.

“Ordu Fütursuzca Hareket Ediyor”

25 Ağustos’ta Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) adlı grubun polis karakollarına düzenlediği saldırılardan önce bölgede Myanmar ordusunun mevcudiyetini arttırdığına dikkat çekti.

Myanmar’ın sözde bir demokratik geçiş döneminde olduğunu ifade eden Gillet, “Myanmar ordusu Ordu Komutanı Min Aung Hlaing’in yönetimi altında fütursuzca hareket etmeye devam ediyor. Ordunun faaliyetleri Myanmar’da barış ve demokratik geçiş sürecini ciddi bir şekilde tehdit ediyor.” açıklamasında bulundu.

“Arakanlı Müslümanlar Yıllardır Zulüm Görüyor”

Gillet, “Arakanlı Müslümanlar Myanmar’daki Budist halk tarafından ‘Bangladeşli yasa dışı göçmen’ olarak görülüyor ve on yıllardır zulme uğruyor.” diye konuştu.

Bangladeş’in de Arakanlı Müslümanları kabul etmediğini söyleyen Gillet, Arakanlı Müslümanlar Myanmar’da şiddete maruz kaldığında Bangladeş’in sınırını kapattığına dikkat çekti.

Gillet, “Son yıllarla karşılaştırıldığında, uzun zamandan sonra ilk defa Su Çii hükümetinin ve Meclis’in tek bir Müslüman temsilciye yer vermediğini görüyoruz. Sanırım bu da mevcut durumu oldukça açıklayıcı nitelikte bir gerçek.” ifadelerini kullandı.