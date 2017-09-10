“Arakan’da En Az 3 Bin Müslüman Öldürüldü”

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud Ali, başkent Dakka’daki yabancı ülke diplomatlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, Arakanlı Müslümanlara yardım edilmesi için gösterilen çabalar ele alındı.

AA’nın yerel basına dayandırdığı haberine göre, Mahmud Ali, görüşmede, Arakanlı Müslümanların haklarına kavuşması için uluslararası topluma daha fazla çaba sarf edilmesi için çağrıda bulundu.

25 Ağustos’tan bu yana devam eden şiddet olaylarını hatırlatan Mahmud Ali, söz konusu olaylarda en az 3 bin Arakanlı Müslümanın öldürüldüğünü kaydetti.

Sınırdaki Bekleyiş Sürüyor

Myanmar ordusu ve Budis çetelerin Arakan’da devam eden saldırılarında 25 Ağustos’tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 100’den fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar’dan Bangladeş’e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 290 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslümanın sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle can kaybı sayısı tam olarak saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu ifade ediyor.