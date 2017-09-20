Arakan'da 214 Köy Haritadan Silindi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Arakan'da Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler tarafından yakılan köylerin uydu görüntülerine ulaştı. Mayıs ve Eylül ayları arasındaki görüntülerin karşılaştırıldığı raporda Müslüman nüfusun yaşadığı 214 köyün tamamen yok olduğu bildirildi.

Muson bulutları nedeniyle daha önce görüntü alınamayan bölgeden 16 Eylül'de kaydedilen detaylı fotoğraflarda yıkımın boyutları ilk kez ortaya çıktı. Ordunun saldırıları sonucu 400 bin kişinin evlerini terk ederek Bangladeş'e sığındığı Arakan'da Maungdaw ve Rathedaung ilçelerinde 214 köyün tamamen kül olduğu görüntülerle belgelendi.

Arakan eyaletindeki Myar Zin köyünün Mayıs ve Eylül ayları arasındaki görüntüleri

Nwar Yon Taung köyünün yaklaşık altı aylık süreç içindeki karşılaştırması

Yae Twin Kyun köyü de tamamen tahrip olan yerleşim yerlerinden biri

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya sorumlusu Phil Robertson elde edilen görüntülerin, Myanmar ordusunun Müslümanların geri dönüşünü engellemek amacıyla köyleri ateşe verdiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşu tarafından analiz edilen fotoğraflarda 214 köyün en az yüzde 90'ının tamamen tahrip edildiği bildirildi.

Kaynak: Mepa News