Arakan'da 107 Yaşındaki Alim Ailesiyle Beraber Şehid Edildi

Arakan Müslümanlarına dini eğitim veren ve onlara İslamı sevdiren kişiliğiyle bilinen Şah Cenah Muhammed Hüseyin geçtiğimiz hafta 31 Ağustos 1017 tarihinde sabah saatlerinde saat 09.00 civarında evinin önünde ailesiyle beraber budist çeteler tarafından canlı canlı yakılarak şehid(İnşallah) edildi.

Yaşlı kişiliği sebebiyle açtığı medrese binlerce kişiye İslamı tebliğ eden Muhammed Hüseyin Myammar hükümeti tarafından geçmişte de sürekli tehditler almış fakat ilmi eğitim vermekten geri durmamıştı.

Şah Cenah Muhammed Hüseyin 107 yaşında olup Darul ulum Ahmadun İslami Üniversitesi öğretim görevlisi olup profesör ve aynı zamanda Hadis Alimi olduğu bilinmekteydi. Rohingya'da ilim ve diğer konularda eğitim verdiği/yetiştirdiği binlerce öğrencisi olduğu biliniyor.

Kaynak: Islahhaber