“Arakan, Etnik Temizliğe İlişkin Bir Ders Kitabı Örneği Gibi”

İsviçre’de Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde bugün başlayan BM İnsan Hakları Konseyi’nde yaptığı açılış konuşmasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sayılarına göre, 3 hafta kadar bir sürede 270 bin Arakanlının Bangladeş’e geçtiğini anımsattı.

“Çok Sayıda Kişi Sınırda Arasında Mahsur Kaldı”

AA’da yer alan habere göre, el-Hüseyin, “Gelen bilgilere göre çok sayıda kişi Myanmar ve Bangladeş arasında mahsur kaldı.” ifadesini kullanarak, Myanmar yönetimine bağlı güçlerin Arakanlılara karşı yürüttüğü operasyonları “açıkça orantısız” şeklinde niteledi.

“Köyler Yakılıyor ve Yargısız İnfaz Yapılıyor”

Bölgedeki kaynakların BM’ye ilettiği birçok rapor ve uydu görüntülerine göre, Myanmar yönetimine bağlı güçler ile yerel milislerin Müslümanların köylerini yaktıklarını ve yargısız infaz yaptıklarını belirten el-Hüseyin, kaçmaya çalışan köylülerin de öldürüldüklerinin tespit edildiğini söyledi.

el-Hüseyin, Myanmar hükümetini, “Arakanlı Müslümanların kendi evlerini ateşe verdiği” şeklindeki numarayı yapmaktan vazgeçmeye çağırdı.

“BM Tetkikçilerine Erişim İzni Verilmiyor”

el-Hüseyin, geçen yıl Arakan’daki insan hakları ihlallerinin “muhtemelen insanlığa karşı yapılmış suçlar” kapsamında olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatarak, Myanmar hükümetinin BM İnsan Hakları Konseyi tetkikçilerine Arakan’da soruşturma yürütülmesi için erişim izni vermediğinin altını çizdi.

el-Hüseyin, “Ancak (Arakan’da) durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi görünüyor.” dedi.

“Ülkeye Rahatça Erişmemize İzin Verin”

Myanmar hükümetine “mevcut zalim askeri operasyonunu” sonlandırma ve Rohingya halkına karşı ayrımcılığa son verme çağrısı yapan el-Hüseyin, “Yetkili makamlardan çok güçlü bir şekilde ofisimin (İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi) ülkeye rahatça erişimini sağlamaya davet ediyorum.” diye konuştu.

Ölen Sivil Sayısı Tam Olarak Tespit Edilemiyor

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.