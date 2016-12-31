“Araçları Sivillerin Üzerine Sürün”
Denizli’de, Gülen örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır’ın da bulunduğu 42’si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’nde pazartesi günü başlayan duruşması, sanık ve avukatların kimlik tespitiyle devam etti.
AA’da yer alan habere göre, duruşmada, 11. Komando Tugay Komutanlığı Harekât ve Eğitim Şubesi’nin eski müdürü olarak kurmay yüzbaşı rütbesiyle görev yapan tutuklu sanık Adem A, yaptığı savunmada, kendisinden 14-17 Temmuz tarihleri arasında 4 günlük eğitim faaliyeti hazırlamasının istenildiğini, 14-15 Temmuz tarihlerinde kışla içinde komando yürüyüşü, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 01.30’dan itibaren Çardak Hava Meydan Komutanlığı’na Motorlu İntikal ve Üs Bölgesi İşgali faaliyetinin öngörüldüğü söyledi.
Mesai saatleri dışındaki mesajların normalde nöbetçi âmire iletilmesi gerektiğini, Kurmay Başkanı Fahrettin Demir’in o gece için gelecek mesajların teamüllere aykırı olarak kendisine getirilmesini istediği anlatan Adem A, Çardak’a intikalin saat 23.00’e alınması dolayısıyla birliklere haber verdiğini ve harekete geçtiklerini dile getirdi.
“Sisi Gibi Esip Geçin”
Yolda kopmalar olduğuna ve arkadan gelen konvoyun Çardak Hava Meydan Komutanlığı yerine Çardak Havaalanı’na gittiğine işaret eden Adem A, “Havaalanı yolunda askerî birliklerin önü sivil vatandaşlar tarafından kesilmiş. Sivillerin kendilerini geçirmediğini haber verdiler. Kurmay başkanı Yarbay Fahrettin Demir, Tugay Komutanı ve başka kişilerle görüştü. Askerlerin geçmesi gerektiğini belirten kurmay başkanının, ‘Araçları sivillerin üzerine sürün, gerekirse Sisi gibi ezip geçin’ talimatı verdiğini duydum. Çardak’a intikali bir eğitim faaliyeti olarak gördük, darbe girişimi olarak görseydik katılmazdık.” şeklinde konuştu.
Tutuklu sanıklardan Ali Z. de olay günü Tank Taburu Kuvvet Mekanize Piyade Bölük Komutanı olarak üsteğmen rütbesi ile görev yaptığını belirterek, üç günlük kumanya alınmasının dikkatini çektiğini, kompozit başlık alınmasının istendiğini belirtti.
Tabur komutanlığına yeni atanan Avşin Y’nin 14 Temmuz’daki eğitim sırasında kendisini tanıttığını, göreve iki hafta sonra başlayacağını, şimdi gözlemci olarak eğitime katıldığını söylediğini ifade eden Ali Z, sosyal medyada askerlerin “dağa çıktık” gibi paylaşımlarda bulunduğunu, bunun yanlış olduğunu söylediğini, aynı uyarının Tugay Komutanı tarafından da yapıldığını duyduğunu söyledi.
Çardak Havaalanı’nın olduğu bölgeye gitmek üzere yola çıktıklarını söyleyen Ali Z. tank şoförü, tank nişancısı, tank doldurucusu ve tank komutanı gibi 15 rütbeliyle askerin çağrıldıkları gerekçesiyle Üçgen Kavşağı’ndan geri döndüğünü bildirdi.
“Hangara Gidip Mevzilenin, Gelen Olursa Ateş Edin”
Kurmay Başkanı Fahrettin Demir’in kendilerini teslim almaya gelecek polis ve askerle çatışmalarını istediğini anlatan Ali Z. şöyle konuştu:
“Fahrettin yarbay ‘Hangara gidip mevzilenin, gelen olursa ateş edin.’ dedi. Ben şaşırdım. Personelimle söylenen yere gittim ama mevzilenmedim. Fahrettin yarbay, sabaha karşı diğer rütbelilerle toplantı yaptı. ‘Şu an darbe ile suçlanıyorsunuz, ne yapmayı düşünüyorsunuz, teslim olacak mısınız yoksa çatışacak mısınız?’ dedi. Biz devletin polisine silah sıkamayacağımızı söyledik. Kurmay başkanının darbe taraftarı olduğunu düşündüm. Tugay Komutanı ile telefonda görüştü. Tugay Komutanı’nın teslim olma taraftarı olmadığını söyledi. Biz gitmek istedik, ‘Çıkamazsınız, siviller durdurur, burada kalıyoruz.’ dedi. ‘Ben Ankara’ya direnmeye gideceğim, benimle geliyor musun?’ dedi. Bir süre sonra Fahrettin Demir’in habercisi ve şoförü elinde bot ve çantayla yanımıza geldi. Gidecek yerim kalmadı, sizin yanınıza geldim, diyerek Fahrettin yarbayın sivil kıyafetleri giyip gittiğini, sen geri dön dediğini söyledi.”
İddianame
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ’ye üye olma” suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır’ın da bulunduğu 42’si tutuklu 60 sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
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