Araçlar İçin de Kara Kutu Zorunlu Oluyor

»Ana Sayfa»Gündem
24.02.2017 15:25
Araçlar İçin de Kara Kutu Zorunlu Oluyor
Başbakan Binali Yıldırım, araçlara da uçak ve gemilerdeki gibi kara kutu konulacağını açıkladı.

Cuma namazı öncesi esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, Ahi Evran Camisi önünde gazetecilerle sohbet etti. Oto sanayi esnafının sigorta konusunda birtakım sıkıntıları olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları ifade etti:

'YOLCULUK SÜRESİNCE KAYIT'

''Uçaklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konacak. Orta ve uzun vadede, hemen yarın değil. Bu kara kutu ne yapacak? O aracın bütün seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mı, hız aşımı, trafik kuralı ihlali var mı? Bunları hep kaydediliyor. İşin sonunda açıyor, bakıyor herkes kusuruna göre oradaki hasarın bedeline ortak oluyor. Ortak sorumluluk oluyor. Öyle olunca fiyatlar da tamamen düşmüş oluyor."

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BM'den Dört Ülke İçin 4,4 Milyar Dolar Acil Yardım Çağrısı23 Şubat 2017 Perşembe 00:08
  • Malcolm X Şehadetinin 52. Yılında Anıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 23:58
  • Müjdat Gezen Sanat Merkezini Sarhoşken Kundaklamış22 Şubat 2017 Çarşamba 21:17
  • Hac Kurası Cuma Günü Çekiliyor22 Şubat 2017 Çarşamba 21:08
  • Nurettin Yıldız’a Sahip Çıktı, Mahkemelik Oldu22 Şubat 2017 Çarşamba 20:15
  • İHH 2016'da 17 Bin Kişiye Kurbanları Ulaştırmada Vesile Oldu22 Şubat 2017 Çarşamba 20:02
  • “Başörtüsü Yasağı Türkiye’de Sorun Olmaktan Tamamen Çıkmış Oldu”22 Şubat 2017 Çarşamba 18:27
  • “Paradan Atatürk'ün Portresinin Çıkarılması Söz Konusu Bile Olamaz!”21 Şubat 2017 Salı 23:51
  • HDP’li İdris Baluken Tutuklandı21 Şubat 2017 Salı 22:01
  • Türkiye Trafik Sıkışıklığında Dünyada İlk 10'da21 Şubat 2017 Salı 20:30
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Sosyal Medya ve İnsan
    Sosyal Medya ve İnsan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim