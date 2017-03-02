Arab Birliği: 'İsrail'in Kudüs Kararı Tehlikeli Bir Gelişme'

Arap Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Yahudiler için "en kutsal mekan" olduğu yönündeki kararını, İsrail'in kutsallara karşı politikalarında "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Arap Birliği, İsrail Sulh Mahkemesinin Mescid-i Aksa'nın Yahudiler için "en kutsal mekan" olduğu yönündeki kararını, İsrail'in kutsallara karşı politikalarında "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirerek kararı kınadı.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Sulh Mahkemesi tarafından Mescid-i Aksa'nın Yahudiler için kutsal bir mekan sayılması ve orada kendilerine ibadet etme hakkının verilmesi, işgalci İsrail'in İslami kutsallara yönelik politikalarında tehlikeli bir gelişme sayılır. Bu adım, her alanda İsrail ihlallerinin genişletileceğini ve derinleşeceğini yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, Kudüs'te yer alan İslam ve Hristiyanlığa ait mukaddesatı koruması ve "işgalci güç" konumundaki İsrail’i planlarından vazgeçmeye zorlaması istendi.

Kudüs'teki Sulh Mahkemesince önceki gün, Mescid-i Aksa'nın Yahudiler için "en kutsal mekan" olduğu, burada ibadet etme haklarının bulunduğu, Aksa'nın avlusuna girmeleri ve sözde "Heykel Dağı'na" çıkmalarının hiçbir şekilde engellenemeyeceği yönünde karar verilmişti.

AA