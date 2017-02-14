AP’den İsrail’e: Anlaşma İptal Edilir
Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, "Yerleşim birimleri başta olmak üzere Batı Şeria'da durum" başlıklı oturum yapıldı. AP üyeleri, İsrail'in uluslararası anlaşmalara aykırı kararını kabul etmeyeceklerini belirterek, yasa dışı uygulamaları nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması yönünde çağrı yaptı. Avrupa Komisyonu adına konuşan Ian Borg, "AB olarak iki devletli bir çözüme inanç ve yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku ihlâl ettiği konusunda bir konsensüse sahip olduğumuzu gördüm. Bu da nasıl çalışmamız ve hangi noktalara önem vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.
Yeşiller Grubu'nun Danimarkalı üyesi Margrete Auken, Batı Şeria'daki durumun diğer bölgelerden farklı olmadığını belirterek, "İşgâl politikalarını ödüllendirmeye son vermeli. AB ne zaman Filistin’i devlet olarak tanıyacak? AB’nin parasıyla sürdürülen projeler İsrail’in engellemeleri nedeniyle başarılı olmadı. Bu projelere ödenen paraların iadesi istenmeli" diye konuştu.
Aşırı sağ Direkt Demokrasi ve Özgürlüklerin Avrupası Grubu'nun İtalyan üyesi Fabio Massimo Castaldo, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres İsrail’e bu kararın hukuki bir yaptırımı olacağını söyledi. Bu yaptırımlar derhâl uygulanmalı" ifadelerini kullandı. Aynı gruptan Marcus Pretzell ise İsrail’in reel politik gereği bazı kararlar aldığını, bu kararları güvenliğini sağlama amacıyla uyguladığını savundu.
"Uluslararası toplum daha ne kadar bu hukuksuzluklara göz yumacak?"
AP’nin Yunanistanlı üyesi Konstantinos Papadakis, İsrail’in BM, AB veya uluslararası kuruluşlara rağmen bu işgâli sürdürdüğüne değinerek, "Uluslararası toplum daha ne kadar bu hukuksuzluklara göz yumacak?" diye sordu. Papadakis, bir üyenin Filistinliler de sokaklarda İsraillilere saldırıyor sözleri üzerine, "Aslında bu iki devlet arasındaki bir çatışma olmalıdır ve burada terörist devlet İsrail’dir" ifadesini kullandı.
Sosyal Demokratlar Grubu üyesi Elena Valenciano, "AB'de iki devletli çözüm önerisi kabul edildi. Fakat İsrail’in ihlâlleri devam ediyor. İsrail, Batı Şeria ve diğer bölgelerde iki devletli çözümü engellemek için yerleşim birimlerinin inşaasına devam ediyor. İsrail’in işgâlinin sonuçlarına Filistinliler katlanıyor" dedi.
"Kanun ve anlaşmaları ihlâlin cezası olmalı"
Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu üyesi Geoffrey Van Orden, İsrail’i destekleyen konuşmasında, "AB’nin siyasi ve mâli gücünü kullanarak, Filistin yönetimini rüyadan uyandırıp müzakere masasına getirmesi gerektiğini" söyledi.
Birleşik Sol Grubun İngiliz üyesi Martina Anderson da, "Bu yerleşim birimleri skandaldır. Filistinlilerin nefes alışına engeldir. İsrail, hiçbir uluslararası anlaşmaya uymayarak ihlâl ediyor. Kanun ve anlaşmaları ihlâlin cezası olmalıdır. AB ile İsrail arasında uygulanan anlaşmalar iptal edilmelidir" görüşünü savundu.
Fransız üye Pascal Durand (Yeşiller), 2015’te AB tarafından alınan kararla işgâl altındaki bölgelerin ürünlerinin İsrail etiketiyle AB ülkelerinde satışının yasaklandığını belirterek,"Şu elimde gördüğünüz şarap şişesi Golan tepelerinden geliyor ve işgâl altındaki toprakların ürünü. AB’nin yasakladığı bir ürün. Kararları ne zaman uygulayacaksınız?" diye sordu.
Rusya uyarısı
Sosyal Demokratlar Grubu'nun İsveçli üyesi Marita Ulvskog, "Sadece Batı Şeria’da değil Filistin topraklarında yasa dışı baskılar ve uygulamalar devam ediyor. AB İsrail’e dur demeli ve Filistinlilere destek vermelidir" dedi. Liberal Grup üyesi AP Başkan Yardımcısı Pavel Telicka ise AB olarak uygulanabilir bir kararın alınması çağrısı yaparak, Rusya’nın bölgede daha çok etkili olmaya başladığı ve politikasını bastırdığı uyarısını yaptı.
AP'deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi Grubu'ndan İspanyol üye Francisco Jose Millan Mon, yapıcı ve aktif bir rol oynama çağrısı yaparak, iki devletli çözümü desteklediklerini ve bu hedeften uzaklaştıran engellerin ortadan kaldırılması gerektiğine değindi.
Sosyal Demokrat Grubun Belçikalı üyesi Maria Arena ise AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısının AB tarafından ertelenmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu anlaşmanın 2. maddesi insan hakları ve hukukun üstünlüğüne uymayı şart koşuyor. İsrail, yerleşim yerleri kararıyla bu maddeyi ihlâl etmiştir" dedi.
Yaptırım çağrısı
AB tarafından Ocak başında yapılan açıklamada, 5 yıl sonra yeniden Ortaklık Konseyi toplantısında bir araya gelme kararı alındığı belirtilmiş, İsrail parlamentosunun yerleşim birimleri kararı sonrası 28 Şubat’ta yapılacak toplantı iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmişti.
AP üyeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in işgâli altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "hemen ve tamamen" durdurmasını öngören 2334 numaralı kararına göre hareket edilmesi ve yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
Filistin Kurtuluş Örgütü de, İsrail'in işgâli altında bulunan Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerini yasallaştıracak yasa tasarısını onaylamasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikâyet edeceklerini duyurmuştu.
AA
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