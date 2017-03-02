AP'den İngiltere'ye 'Serbest Dolaşım Hakkı' Uyarısı

AP üyeleri, İngiltere'nin AB üyesi olduğu sürece, birlik vatandaşların serbest dolaşım hakkını güvence altına almasını ve Brexit sonrası bile kazanılmış haklara saygı göstermesini istedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin çoğunluğu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılıncaya kadar birliğin serbest dolaşım yasalarına uymak zorunda olduğunu belirtti.

AP Genel Kurulunda, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, gelecek ay AB'den çıkış sürecinin başlatılmasıyla aynı gün, AB vatandaşlarının serbest dolaşımına son vereceği iddiası ele alındı.

AP üyeleri, AB Komisyonundan, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının serbest dolaşım haklarına saygı duyulmasını sağlamasını istedi. Birçok konuşmacı ayrıca, AB vatandaşlarının Brexit görüşmelerinde "pazarlık kozu" olarak kullanılmamaları gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de yaşayan 3,1 milyon AB vatandaşının Haziran 2016'da yapılan referandum sonrası belirsizlik içinde bırakıldığını kaydeden AP üyeleri, İngiltere'nin üyeliği devam ettiği sürece bu kişilerin serbest dolaşım hakkını güvence altına alması ve Brexit sonrası bile kazanılmış haklara saygı göstermesi uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Üyesi Vera Jourova ise İngiltere'nin üyeliği sürdüğü müddetçe AB'nin tüm yükümlülüklerine uyması gerektiğini belirterek, "Serbest dolaşım, AB'nin temel haklarından biridir." dedi.

AA