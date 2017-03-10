AP'deki FETÖ Etkinliği İptal Edildi

»Ana Sayfa»Dünya
10.03.2017 11:51
AP'deki FETÖ Etkinliği İptal Edildi
FETÖ, AP'de Yeşiller Grubunun adını kullanarak düzenlemeye çalıştığı etkinlikte başarısız oldu.

FETÖ Avrupa Parlamentosunda (AP) bir siyasi grubun adını kullanarak düzenlemek istediği etkinlik, Türkiye'nin girişimlerinin ardından iptal edildi.

FETÖ, AP'de Yeşiller Grubunun adını kullanarak kendilerini aklamaya dönük bir etkinlik düzenlemeye çalıştı. Konuşmacılarının elebaşı Fetullah Gülen'in sözcüsü Alp Aslandoğan ile İngiltere'de faaliyet gösteren Dialogue Derneği Başkanı Özcan Keleş olduğu etkinliğin davet mektubunda, "Gülen Hareketi, darbe girişiminde bulundu mu, devlet kurumlarına sızdı mı, geçmişte gazetecilerin tutuklanmasında rol oynadı mı?" sorularına yanıt aranacağı belirtildi.

Ancak örgüt, 8 Mart'ta yapmayı planladığı etkinliği düzenlemekte başarısız oldu. "Gülen Hareketi Hakkında Yeşiller Etkinliği" adı altında sunulan toplantı, Türkiye'nin, AP Başkanlığı ve Genel Sekreterliği ile Yeşiller Grubu nezdinde yaptığı girişimler ve FETÖ'ye ilişkin bilgilendirmeden sonra iptal edildi. Örgüt, iptalin ardından yaptığı girişimlerde de bir sonuç elde edemedi.

Yeşiller Grubundan yapılan açıklamada, böyle bir etkinlik planlamadıkları, FETÖ'nün toplantısına sponsor olmadıkları belirtildi. Ayrıca bir grup yetkilisi de onayları olmadan isimlerinin FETÖ tarafından "sinsice" kullanılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Örgüt, AP'de büyük ölçüde yalnız kaldı

17-25 Aralık süreci sonrası AB kurumlarında etkisini yitirmeye başlayan FETÖ, kanlı darbe girişimin ardından büyük ölçüde "yalnız" kaldı. Daha önce AP'deki büyük siyasi grupların desteğiyle etkinlik düzenleyebilen örgüt üyeleri, şimdi aşırıcı birkaç AP üyesi dışında muhatap bulamıyor. Ayrıca AB Komisyonu yetkililerinin de bazı üst düzey FETÖ üyelerinin ısrarlı randevu taleplerine olumlu yanıt vermediği belirtiliyor.

Kaynak: Star

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