AP Türkiye’nin Üyelik Müzakerelerini Askıya Almayı Tavsiye Etti

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden tavsiye niteliğindeki kararı kabul etti.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda dün görüşülen Türkiye karar tasarısı oylamaya sunuldu. 638 üyenin katıldığı oylamada sembolik nitelikteki karar 64'e karşı 477 oy ile kabul edildi, 97 parlamenter ise çekimser kaldı. Kararda Türkiye’de 16 Nisan’da anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının sonuçlarına atıfta bulunularak, anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması için AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonuna çağrıda bulunuluyor.

Bağlayıcı nitelik taşımayan kararda ayrıca üye ülkelere ve AB Komisyonuna, Türkiye ile ortak çıkarların gözetileceği samimi ve açık bir ilişki biçimi benimsenmesi önerilirken, ticaret, enerji, ekonomi, göç ve terörle mücadele gibi ortak çıkar alanlarında “kuvvetli iş birliği” kurulması çağrısı yapılıyor. Kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kınandığı ve AP’nin Türk halkının yanında olduğu belirtiliyor. Hemen ardından ise Türkiye’den AB ülkelerine kaçan FETÖ üyeleri kastedilerek, sığınma izni veren ülkelere teşekkür ediliyor.