AP Röportörü Piri, Meclis’te Vandallığa Soyunan Meslektaşlarına Destek Çıktı!

AP Röportörü Kati Piri Twitter'dan yayınladığı mesajında Meclis’te Vandallığa soyunan CHP'li ve HDP'li kadın vekillere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesinin ardından gergin anlar yaşandı.

Avrupa Parlamentosu Raportörü Kati Piri, sosyal medyada yayımladığı mesajla CHP'li ve HDP'li kadın milletvekillerine geçmiş olsun mesajı yayımladı.

''BENİM CESUR MESLEKTAŞLARIM...''

Piri mesajında, "Benim cesur Türk kadın meslektaşlarım olan milletvekillerinin çabucak ve tamamen iyileşmesini diliyorum! Şiddetin hiçbir parlamentoda yeri yoktur" ifadelerine yer verdi.