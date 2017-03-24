AP Halk Oylaması İçin Gözlemci Göndermeyecek
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'de gerçekleştirilecek anayasa değişikliği halk oylaması için gözlemci göndermeyeceği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yapacağı çalışmaya güveninin tam olduğu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyon Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan, alınan kararı yazılı açıklamayla duyurdu. 16 Nisan'da Türk vatandaşlarının anayasa değişikliği için sandık başına gideceği hatırlatılarak, AP'nin halk oylamasını izlemek üzere bir heyet göndermeyeceği kaydedildi.
AP'nin bu nedenle süreç ve sonuca ilişkin fikir beyan etmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Dolayısıyla bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir açıklama hiçbir şekilde AP'nin görüşünü yansıtmayacaktır. AP, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından görevlendirilecek Sınırlı Referandum Gözlem Misyonunun çalışma ve bulgularına olan tam güvenini ifade eder. " ifadesine yer verildi.
AA
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