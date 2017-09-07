AP Başkanı: AB, Türkiye’ye Kapıyı Açık Tutmak Zorunda

Merkezi Brüksel’de bulunan Politico haber sitesine konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

AA’da yer alan habere göre, AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerine, ancak Türkiye’de idam cezasının geri getirilmesi hâlinde son verilebileceğini vurgulayan Tajani, AB’nin Türkiye’de idam cezasının geri getirilmesinin kabul edilemez olduğu mesajını çok net bir şekilde vermesi gerektiğini söyledi.

Tajani, “Ancak bu durumda Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun kesilme ihtimali çok artar.” ifadelerini kullandı.

“Diyalog Yollarını Açık Tutmak Zorundayız”

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin zorlu bir süreç olduğunu belirten Tajani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde AB’nin Türkiye’ye ilişkin bazı endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Tajani, “Sığınmacı sorunu, terörle mücadele gibi konular için Türkiye ile diyalog yollarını açık tutmak zorundayız. AB, Türkiye’ye kapıyı açık tutmak zorunda.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesinin ikili ilişkilerin seyrine bağlı olacağını ifade eden Tajani, “Türkiye ile sürekli olarak konuşmaya devam etmeliyiz. Ancak bu şekilde bazı konularda Türkiye’nin tutumunu değiştirmesini sağlayabiliriz.” diye konuştu.