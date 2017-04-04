Anti-Siyonist Macar Belediye Başkanından Mahkemede Erdoğan'lı Savunma

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04.04.2017 09:40
Anti-Siyonist Macar Belediye Başkanından Mahkemede Erdoğan'lı Savunma
Macaristan'da İsrail'in katliamlarını protesto ettiği için hakkında dava açılan belediye başkanı mahkemede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos’taki konuşmasına atıf yaparak kendini savundu.

İsrail’in Gazze saldırılarını protesto etmek amacıyla 2014'te eylem düzenleyen Macaristan Erpatak Belediye Başkanı Zoltan Mihaly Orosz, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle açılan davada hakim karşısına çıktı.

Eger Şehir Mahkemesinde görülen davada savunma yapan Orosz, iki yıl önce düzenlenen protestoda söylediklerinin bugün de arkasında olduğunu, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım suçu işlediğini ve kendisinin bunu eleştirmeye devam edeceğini belirtti.

"DÜNYADAKİ DİĞER LİDERLER DE ERDOĞAN KADAR TEPKİ GÖSTERSE..."

Orosz, savunma kapsamında Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "Gazze Ortadoğu İçin Model" oturumunda İsrail Cumhurbaşkanı Peres'e gösterdiği tepkiyi içeren videoyu Macarca alt yazılı olarak mahkeme heyetine izlettirerek, ''Şimdi Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın o dönemde haksızlığa gösterdiği tepki benim tepkiden daha sert. O'na da dava açabilecek misiniz? Dünyadaki diğer liderler de Erdoğan kadar tepki gösterebilse İsrail bu kadar pervasızca masum insanları öldüremez.'' dedi.

İSRAİL'İN KATLİAMLARINA TEPKİ 'SİYASİ FİKİR BEYANI' OLARAK KABUL EDİLDİ

Duruşma sonrası AA muhabirine konuşan Orosz, Avrupa genelinde İsrail'e yöneltilen en küçük bir eleştirinin bile Yahudi düşmanlığı kategorisine konularak, İsrail'in işlediği savaş suçlarının kapatmaya çalışıldığını ama kendisinin gereken durumlarda eleştirilerine devam edeceğini kaydederek şöyle konuştu:

"İsrail devletinin Filistin'de uyguladığı soykırımı eleştirdim diye Macar savcılığı hakkımda 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla dava açtı. Gazze saldırısı esnasında Budapeşte'deki sinagogta Hristiyan bir grup ve İsrail’in Budapeşte Büyükelçisi İlan Mor, savaşa destek verip Filistinlileri terörist olarak niteleyerek 'kin ve nefret' suçu işledi. Biz bu eylemin de suç teşkil ettiğini belirtip savcılığa şikayette bulunduğumuzda bunun siyasi fikir beyanı olduğu cevabını aldık. Yani İsrail'e destek vermek, onun sözcülüğünü yapmak siyasi fikir beyanı olarak kabul edilip dava bile açılmıyor ama İsrail'in savaş suçu işlediğini söylemek ve eleştirmek ise suç sayılıyor. Maalesef bugün bu yüzden buradayız."

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun o dönemde savaş suçu işlediğine işaret eden Orosz, Avrupa genelinde atılan adımlar neticesinde Yahudi soykırımını inkar etmek gibi İsrail'in hukuksuz adımlarını da eleştirmeyi yasaklamaya çalışıldığını savundu.

Kaynak: Ensonhaber

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