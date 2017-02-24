“Antarktika’ya Kurulacak Üs İçin İlk Ekip Yola Çıktı”

»Ana Sayfa»Dünya
24.02.2017 22:22
“Antarktika’ya Kurulacak Üs İçin İlk Ekip Yola Çıktı”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan 9 kişilik ilk ekip bugün yola çıktı.” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan 9 kişilik ilk ekibin bugün yola çıktığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Özlü, yazılı açıklamasında, ilgili kanun tasarısının TBMM Genel Kurulu’nda kabulünün ardından Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan ilk ekibin bugün yola çıktığını bildirdi.

“Ekip, Fizibilite Çalışmalarına Başlayacak”

Özlü, 9 kişiden oluşan teknik heyetin önce hava yolu ile Arjantin’e gideceğini belirterek, “Heyet daha sonra oradan kiralanan buzkıran gemisi ile deniz yoluyla Antarktika kıtasına geçecek. Araştırma ekibi Antarktika’da Türkiye’nin kuracağı bilim üssü için fizibilite çalışmalarına başlayacak. Bilimsel araştırmalar da yapacak olan heyet, nisan ayının ilk haftasında yurda dönecek.” ifadelerini kullandı.

Fizibilite çalışmaları için hava şartlarının uygun olduğu kasım ayında daha geniş bir heyetin yeniden Antarktika’ya gideceğini kaydeden Özlü, kutup çalışmaları kapsamında Türkiye Kutup Araştırmaları Merkezi’nin kurulması çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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