Antalyalı STK’lar: “Mağduriyetlere Sebep Olan Haksız Tutuklamalar Son Bulsun!”

Antalya ADAP Platformu üyesi derneklerin ve vakıfların destek verdiği basın bildirisi Özgür-Der Antalya Temsilciliği binasında yapıldı ve bildiriyi STK’lar adına Barış Hoyraz okudu.

Bildiride 15 Temmuz hain darbe girişiminin karşısında olunduğu, özellikle ön saflarda direnenlerin cesur tavırlarıyla darbenin püskürtüldüğü vurgulandı. Daha sonra ise FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyonların yapıldığı, Kanun Hükmünde Kararnameler ile darbe girişiminin aktörleri hakkında yaptırımların uygulanmaya başlandığı fakat bununla birlikte birtakım karar ve uygulamalarda yeterince uygun/titiz davranılmadığının görüldüğü, alınan mahkeme kararları ile ilgili mağduriyetler yaşandığına şahitlik edildiği belirtildi.

Hoyraz; 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp darbeye karşı en ön saflarda direnen insanların da bir şekilde KHK’larla görevlerinden ihraç edildiğini, tutuklandıklarını, FETÖ ile mücadelenin sulandırılmaya çalışıldığını şu ifadelerle dile getirdi: “Üstelik gerek darbe girişiminin gerçekleştiği gece olsun, gerekse sonrasında bir ay boyunca devam eden “Milli İrade Nöbetlerinde” alanlarda olanlar da işte bu insanlardır. Bu şekilde haksız ihraçlar ve tutuklamalar yapılarak FETÖ ile mücadelenin sulandırılmaya çalışıldığını hatta mücadele adı altında işi ters bir operasyona çeviren uygulamaların gelişmeye başladığını da üzülerek belirtmek isteriz.”

Bildiride “Darbe karşıtı olarak bildiğimiz, uzaktan veya yakından FETÖ örgütüyle hiçbir bağlantısı olmayan çok yakından tanıdığımız Antalya’dan öğretmen Gültekin SİNCAR ve Manavgat’tan inşaat mühendisi Furkan SARIKAYA kardeşlerimizin tutuklanarak cezaevine konmaları da bizleri hem şaşırtmış hem de üzmüştür.” ifadelerine yer verildi.

Basın bildirisi “Hayatlarının hiçbir döneminde FETÖ’yle irtibatlarının olmadığını bildiğimiz Gültekin SİNCAR ve Furkan SARIKAYAkardeşlerimizin uğramış oldukları mağduriyetlerin bir an önce telafi edilmesini, kardeşlerimizin tutukluluklarının sonlandırılmasını, delillerin araştırılma dönemini ADLİ KONTROL hükümleri çerçevesinde dışarda geçirmelerini, bu kardeşlerimizin karartabilecekleri bir delilin olmadığını, özgürlüklerine bir an evvel kavuşmalarını ve şu mübarek Ramazan ayını ve bayramını evlerinde aileleriyle geçirmelerini talep ederiz.” temennileriyle sona erdi.

Akdeniz Dayanışma Platformu (ADAP) Basın Bildirisi Tam Metni:

Kıymetli basın mensupları ve değerli Antalyalılar. Basın açıklamamıza hoş geldiniz.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sizi onlar hakkında adil davranmaktan alıkoymasın. Adil olun, bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Maide-8)

Ülkemiz 15 Temmuz’da alçak bir darbe ve işgal girişiminin hedefi oldu. Allah’a hamdolsun halkın direnişiyle, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla bu darbe ve işgal girişimi püskürtüldü. Özellikle ön saflarda direnenlerin cesur tavırlarıyla tehlike atlatıldı. Onlar bizlere yol açtılar, bizler de ilerledik. Bu anlamda darbeye karşı meydanlarda olan tüm halkımızdan Allah razı olsun.

15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra Kanun Hükmünde Kararnameler ile darbe girişiminin aktörü olan FETÖ/PDY başta olmak üzere birçok terör örgütüne yönelik operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam etmektedir. Bu kararnamelerle söz konusu terör örgütleriyle bağlantıları tespit edilen kişi veya kurumlara yönelik yaptırımlara gidilmesi hedeflenmiştir. Bizler terörle irtibatı olan herkesin gereken cezayı çekmesini istiyor, bu anlamda devletin aldığı tedbirlerin haklı olduğunu belirtmek istiyoruz. Bununla birlikte birtakım karar ve uygulamalarda yeterince özenli davranılmadığını görüyor, yayınlanan her KHK alınan mahkeme kararları ile çeşitli mağduriyetlerin yaşandığına şahitlik etmekteyiz.

Daha ilk günden beri FETÖ bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan, memuriyet görevinden açığa alınan veya ihraç edilen bir kısmını çok yakından da tanıdığımız komşumuz, mesai arkadaşlarımız vb. kamu görevlilerinin de bu listelerde yer alması bizleri üzmektedir. Sivil Toplum Kuruşları olarak yapılan bu uygulamaların yanlış olduğu konusunu elimizden geldiğince her platformda ilk başından beri dillendirmeye çalıştık. Çok yakından tanıdığımız bu insanların bırakın FETÖ/PDY vb. bir örgüte iltisaklı olmalarını, bu güne kadar bu tip yapılanmaların hep karşısında olduklarına ve her zeminde mücadele ettiklerine şahitlik ettik. Üstelik gerek darbe girişiminin gerçekleştiği gece olsun, gerekse sonrasında bir ay boyunca devam eden “Milli İrade Nöbetlerinde” alanlarda olanlar da işte bu insanlardır. Bu şekilde haksız ihraçlar ve tutuklamalar yapılarak FETÖ ile mücadelenin sulandırılmaya çalışıldığını hatta mücadele adı altında işi ters bir operasyona çeviren uygulamaların gelişmeye başladığını da üzülerek belirtmek isteriz. Devletin mazlumun ahını almadan haklılığını muhafaza ederek mücadeleyi sürdürmesi elzemdir. Yüzde yüz haklı olunan FETÖ/PDY ile mücadelede, suçları olmayan insanları, görevden ihraç edilme sebebini (delillerini) bile bildirmeden cezalandırmak açık bir haksızlık olsa gerektir.

Bu anlamda Antalya’dan tanıdığımız öğretmen Gültekin SİNCAR ve Manavgat’tan inşaat mühendisi Furkan SARIKAYA kardeşlerimizin tutuklanarak cezaevine konmaları da bizleri hem şaşırtmış hem de üzmüştür.

Bu kardeşlerimizin hayatları boyunca, FETÖ’ye karşı verdikleri mücadeleler bizlerce çok iyi bilinmektedir. Gerek 15 Temmuz öncesi gerekse sonrasında ortaya koydukları kararlılıklar bizdeki kanaati daha da tescillemiştir. Hayatlarının hiçbir döneminde FETÖ’yle irtibatlarının olmadığını bildiğimiz bu kardeşlerimizin uğramış oldukları mağduriyetlerin bir an önce telafi edilmesini talep ediyoruz.

Bu sebeplerden dolayı bu kardeşlerimizin ivedilikle tutukluluklarının sonlandırılmasını, delillerin araştırılma dönemini ADLİ KONTROL hükümleri çerçevesinde dışarda geçirmelerini, bu kardeşlerimizin karartabilecekleri bir delilin olmadığını beyan eder, özgürlüklerine bir an evvel kavuşmalarını ve şu mübarek Ramazan ayını ve bayramını evlerinde aileleriyle geçirmelerini talep ederiz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

ANTALYA DAYANIŞMA PLATFORMU (ADAP) ÜYE DERNEK VE VAKIFLARI