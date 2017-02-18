Antalyalı STK’lar: KHK Kararları Suçsuz İnsanları Mağdur Etmesin!
Açıklamada şunlar ifade edildi:
KHK KARARLARI SUÇSUZ İNSANLARI MAĞDUR ETMESİN!
Ülkemiz 15 Temmuz’da alçak bir darbe girişiminin hedefi oldu. Allah’a hamdolsun halkın direnişiyle, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla darbe püskürtüldü. Özellikle ön saflarda direnenlerin cesur tavırlarıyla tehlike atlatıldı. Onlar bizlere yol açtılar, bizler de ilerledik. Bu anlamda darbeye karşı meydanlarda olan tüm halkımızdan Allah razı olsun.
15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra Kanun Hükmünde Kararnameler ile darbe girişiminin aktörü olan FETÖ/PDY başta olmak üzere birçok terör örgütüne yönelik operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam etmektedir. Bu kararnamelerle söz konusu terör örgütleriyle bağlantıları tespit edilen kişi veya kurumlara yönelik yaptırımlara gidilmesi hedeflenmiştir. Bizler terörle irtibatı olan herkesin gereken cezayı çekmesini istiyor, bu anlamda devletin aldığı tedbirlerin haklı olduğunu belirtmek istiyoruz. Bununla birlikte birtakım karar ve uygulamalarda yeterince özenli davranılmadığını görüyor, yayınlanan her KHK ile çeşitli mağduriyetlerin yaşandığına şahitlik etmekteyiz.
Daha ilk günden beri FETÖ bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan, memuriyet görevinden açığa alınan veya ihraç edilen bir kısmını çok yakından da tanıdığımız komşumuz, mesai arkadaşlarımız vb. kamu görevlilerinin de bu listelerde yer alması bizleri üzmektedir. Sivil Toplum Kuruşları olarak yapılan bu uygulamaların yanlış olduğu konusunu elimizden geldiğince her platformda ilk başından beri dillendirmeye çalıştık. Çok yakından tanıdığımız bu insanların bırakın FETÖ/PDY vb. bir örgüte iltisaklı olmalarını, bu güne kadar bu tip yapılanmaların hep karşısında olduklarına ve her zeminde mücadele ettiklerine şahitlik ettik. Üstelik gerek darbe girişiminin gerçekleştiği gece olsun, gerekse sonrasında bir ay boyunca devam eden darbeyi protesto eylemlerinde alanlarda olanlar da işte bu insanlardır.
Bu şekilde haksız ihraçlar ve tutuklamalar yapılarak mücadelenin sulandırılmaya çalışıldığını hatta mücadele adı altında işi ters bir operasyona çeviren uygulamaların gelişmeye başladığını da belirtmek isteriz. Devletin mazlumun ahını almadan haklılığını muhafaza ederek mücadeleyi sürdürmesi elzemdir. Yüzde yüz haklı olunan FETÖ/PDYile mücadelede, suçları olmayan insanları, görevden ihraç edilme sebebini (delillerini) bile bildirmeden cezalandırmak açık bir haksızlık olsa gerektir.
Bu anlamda Antalya’dan tanıdığımız öğretmen Gültekin Sincar’ın ismi de son yayınlanan 686 sayılı KHK ile birlikte görevinden ihraç edilenler listesinde bulunmaktadır. Biz kendisini geçmişten bu yana tanımakta olup, hayatı boyunca darbe ve FETÖ/PDY karşıtı bir mücadele içerisinde olduğuna hep şahit olmuşuzdur. Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetten isteğimiz Gültekin Sincar ve darbeci zihniyet karşısında olup da tutuklanan, açığa alınan veya görevden ihraç edilen tüm insanlarımız için en yakın zamanda bir şeyler yapılmasıdır.
Her şart altında adaletli olmamız gerektiğini unutmayan insanlar olarak, suçsuz insanların seslerini duymamız üzerimize düşen önemli bir görevdir.
“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sizi onlar hakkında adil davranmaktan alıkoymasın. Adil olun, bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Maide-8)
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
İHH ANTALYA ŞUBESİ
LİMAN-DER
IYAK
ANÇED
MANAD
ASDER ANTALYA TEMSİLCİLİĞİ
GAZİPAŞA ÇINAR DERNEĞİ
SER-DER
ÖZGÜR-DER ANTALYA TEMSİLCİLİĞİ
ALANYA SEBİLAY DERNEĞİ
İLİM YAYMA CEMİYETİ ANTALYA ŞUBESİ
YERYÜZÜ VAKFI
ANTALYA RADYO MERCAN
İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ANTALYA DERNEĞİ
AKDENİZ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ (AKULDER)
DİYANET-SEN ANTALYA ŞUBESİ
AKDENİZ KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI (AKVA)
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- “Aşılarla İlgili Gerçeği Yazana 100 Bin Dolar Ödül Teklifi”
- Erdoğan: 'El-Bab Temizlendikten Sonra Hedef Münbiç’tir'
- FETÖ Firarileri Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya Yakalandı
- Viranşehir'de Savcılar Sitesine Bombalı Araçla Saldırı
- Antalyalı STK’lar: KHK Kararları Suçsuz İnsanları Mağdur Etmesin!
- Elektrik Şarjı da Wifi Gibi Kablosuz Olacak
- Cenevre'deki Suriye Görüşmelerinde 3 Konu Görüşülecek
- Sırbistan'a Yeni Soykırım Davası
- “Et Fiyatlarındaki Oynaklığı Gidermiş Durumdayız”
- Trafik Sigortasında Tek Fiyat Harekatı
- Sakarya Üniversitesi’nde 7 Akademisyen Tutuklandı
- Türkiye’de Doğalgaz Tüketiminde Rekor Kırıldı!
- Bunlar da İçimizdeki Charlie Hebdolar!
- Bombardımanda İki Bacağını Kaybeden Çocuğun Feryadı Yürek Dağladı
- “Açığa Alma” ve “İhraçlar”a Dair KHK’lar Yeniden Değerlendirilmeli
- Evlilik Programlarına Verilen Cezalar 11,2 Milyon Lirayı Aştı!
- “Ahiret Faturası”
- Suriye’de Bacakları Kopan Çocuğa İHH Sahip Çıktı
- Daha Önce İhraç Edilen Merkez Bankasının 12 Çalışanı Tutuklandı
- Yazıcıoğlu Davasında 10 Polis Tutuklandı
- Sokak Lambalarını Onarmaya Giden Aracı Yaktılar!
- HDP’li Ferhat Encü Gözaltına Alındı
- Hangisi İran’ı Daha Doğru Tanımlıyor; Şii Mezhepçiliği mi, Pers Milliyetçiliği mi?
- IŞİD Hücresi Liva El-Aksa, 150’den Fazla Esir Direnişçiyi İnfaz Etti
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim