Antalyalı STK’lar: KHK Kararları Suçsuz İnsanları Mağdur Etmesin!

Antalya’da faaliyet gösteren birçok STK son (686 sayılı) KHK kararları” ile ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

KHK KARARLARI SUÇSUZ İNSANLARI MAĞDUR ETMESİN!

Ülkemiz 15 Temmuz’da alçak bir darbe girişiminin hedefi oldu. Allah’a hamdolsun halkın direnişiyle, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla darbe püskürtüldü. Özellikle ön saflarda direnenlerin cesur tavırlarıyla tehlike atlatıldı. Onlar bizlere yol açtılar, bizler de ilerledik. Bu anlamda darbeye karşı meydanlarda olan tüm halkımızdan Allah razı olsun.

15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra Kanun Hükmünde Kararnameler ile darbe girişiminin aktörü olan FETÖ/PDY başta olmak üzere birçok terör örgütüne yönelik operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam etmektedir. Bu kararnamelerle söz konusu terör örgütleriyle bağlantıları tespit edilen kişi veya kurumlara yönelik yaptırımlara gidilmesi hedeflenmiştir. Bizler terörle irtibatı olan herkesin gereken cezayı çekmesini istiyor, bu anlamda devletin aldığı tedbirlerin haklı olduğunu belirtmek istiyoruz. Bununla birlikte birtakım karar ve uygulamalarda yeterince özenli davranılmadığını görüyor, yayınlanan her KHK ile çeşitli mağduriyetlerin yaşandığına şahitlik etmekteyiz.

Daha ilk günden beri FETÖ bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan, memuriyet görevinden açığa alınan veya ihraç edilen bir kısmını çok yakından da tanıdığımız komşumuz, mesai arkadaşlarımız vb. kamu görevlilerinin de bu listelerde yer alması bizleri üzmektedir. Sivil Toplum Kuruşları olarak yapılan bu uygulamaların yanlış olduğu konusunu elimizden geldiğince her platformda ilk başından beri dillendirmeye çalıştık. Çok yakından tanıdığımız bu insanların bırakın FETÖ/PDY vb. bir örgüte iltisaklı olmalarını, bu güne kadar bu tip yapılanmaların hep karşısında olduklarına ve her zeminde mücadele ettiklerine şahitlik ettik. Üstelik gerek darbe girişiminin gerçekleştiği gece olsun, gerekse sonrasında bir ay boyunca devam eden darbeyi protesto eylemlerinde alanlarda olanlar da işte bu insanlardır.

Bu şekilde haksız ihraçlar ve tutuklamalar yapılarak mücadelenin sulandırılmaya çalışıldığını hatta mücadele adı altında işi ters bir operasyona çeviren uygulamaların gelişmeye başladığını da belirtmek isteriz. Devletin mazlumun ahını almadan haklılığını muhafaza ederek mücadeleyi sürdürmesi elzemdir. Yüzde yüz haklı olunan FETÖ/PDYile mücadelede, suçları olmayan insanları, görevden ihraç edilme sebebini (delillerini) bile bildirmeden cezalandırmak açık bir haksızlık olsa gerektir.

Bu anlamda Antalya’dan tanıdığımız öğretmen Gültekin Sincar’ın ismi de son yayınlanan 686 sayılı KHK ile birlikte görevinden ihraç edilenler listesinde bulunmaktadır. Biz kendisini geçmişten bu yana tanımakta olup, hayatı boyunca darbe ve FETÖ/PDY karşıtı bir mücadele içerisinde olduğuna hep şahit olmuşuzdur. Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetten isteğimiz Gültekin Sincar ve darbeci zihniyet karşısında olup da tutuklanan, açığa alınan veya görevden ihraç edilen tüm insanlarımız için en yakın zamanda bir şeyler yapılmasıdır.

Her şart altında adaletli olmamız gerektiğini unutmayan insanlar olarak, suçsuz insanların seslerini duymamız üzerimize düşen önemli bir görevdir.

“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sizi onlar hakkında adil davranmaktan alıkoymasın. Adil olun, bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Maide-8)

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

İHH ANTALYA ŞUBESİ

LİMAN-DER

IYAK

ANÇED

MANAD

ASDER ANTALYA TEMSİLCİLİĞİ

GAZİPAŞA ÇINAR DERNEĞİ

SER-DER

ÖZGÜR-DER ANTALYA TEMSİLCİLİĞİ

ALANYA SEBİLAY DERNEĞİ

İLİM YAYMA CEMİYETİ ANTALYA ŞUBESİ

YERYÜZÜ VAKFI

ANTALYA RADYO MERCAN

İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ANTALYA DERNEĞİ

AKDENİZ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ (AKULDER)

DİYANET-SEN ANTALYA ŞUBESİ

AKDENİZ KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI (AKVA)