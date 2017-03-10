Antalya Zirvesi: Sembol ve Süreçler

Rusya’nın Esed’i, Amerika’nın PKK’yı dayattığı bununla birlikte Türkiye’ye IŞİD’le mücadele adı altında Suriye İslami direniş örgütlerine karşı lejyoner muamelesi çekmek istedikleri aşikâr.

Kenan Alpay’ın yorumu:

Antalya’da Türkiye, Amerika ve Rusya genelkurmay başkanlarının gerçekleştirdikleri zirve Suriye ve Irak’ta sürmekte olan gerilim ve ihtilafların göstergelerinden biri muhakkak. Zirvenin Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılması, Genelkurmay Başkanı Org. Akar’ın kurmay heyetiyle birlikte Rusya Genelkurmay Başkanı Org. Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Org. Joseph Dunford’la gerçekleştirdiği ikili-üçlü görüşmeler mevcut Münbiç düğümü ve olası Rakka operasyonu gündemi üzerineydi.

Amerika ve Rusya genelkurmay heyetlerini Antalya’da misafir etmek bir taraftan Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını gösterirken diğer taraftan Amerika’nın PKK-PYD, Rusya’nınsa Esed rejimi kartından vaz geçmeyeceğinin bir göstergesi olarak okunmakta. Org. Akar’ın Org. Dunford ve Org. Gerasimov’la verdiği fotoğrafların sembolik olarak mutlaka yüksek bir değeri işaretlemekte. Ancak Suriye ve Irak sahasında pratikte yaşananlar bu sembolik değeri gölgelemekte hatta yer yer anlamsız kılmakta. Zorlu ve sürekli değişen taktik hamlelerle hem Türkiye’nin hem de Türkiye’nin beraber hareket ettiği Suriyeli muhalif örgütlerin PKK, IŞİD veya Esed rejimi tarafından değil esasen Amerika ve Rusya tarafından ağır bir biçimde yıpratıldığı ortada.

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