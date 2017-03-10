Antalya Toplantısını Nasıl Yorumlamak Lazım?

Ceren Kenar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Antalya'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Geerasimov ile bir araya geldi.

Toplantı bu üç ülke arasında Irak ve Suriye konusunda iş birliğini arttırmayı hedefliyor. TSK konuyla ilgili açıklamasında "Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir" ifadelerini kullandı.

Tartışılan planların detaylarını ve bu iki ülke açısından öngörülen planları bir yana bırakalım.

Bu toplantı küresel siyasetin güncel denkleminde nereye oturuyor?

Bir yandan ABD-Rusya ilişkileri bugüne kadar görülmemiş bir krizden geçiyor.

ABD'nin “establishment'ı,” veya bazılarının tabiri ile derin devleti ile Başkanı arasında bir savaş var. Rusya bu savaşın merkezinde. ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi kariyerinin ciddi bir tehlike karşısında olduğunu iddia edenler var. Trump'ın ABD Başkanı olarak 4 yılı dolduramayacağı ve hatta yargılanacağını düşünenler de.

Trump, CIA'in ve Obama yönetimi kalıntılarının kendisini devirmek için kumpaslar kurduğunu iddia ederken, muhalifleri onu Rusya'ya gayrimeşru ilişkiler kurmakla suçluyor. Rus istihbaratı ile organik ilişkileri yadsınamaz olan Wikileaks ise CIA'ye dair yeni “sızıntılar” yayınlıyor.

Rusya ve ABD bir yandan Suriye masasında bir anlaşmaya varmaya çalışırken, diğer yandan soğuk savaş polisiye romanlarını aratmayacak bir çoklu istihbarat savaşları yaşanıyor.

Ankara, bütün bu gerilimin farkında. Sorunlu bir evlilik yaşadığı müttefiki ABD ve hasım ama dost Rusya arasında Suriye konusunda ara buluculuk rolünü tüm bu belirsizlik ortasında korumaya kararlı görünüyor.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu Rusya ve ABD arasındaki bu belirsizliklerle dolu savaş nedeniyle etkileniyor. Bir yandan Rakka konusunda ABD ile PYD konusunda fikir ayrılığı yaşarken, diğer yandan Rusya-Rejim-PYD ittifakının nahoş sonuçlarını görüyor.

Türkiye