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VİDEO GALERİ >> Kültür Sanat >> Anneme Mektup - Atavi Osman Erdemir
Anneme Mektup - Atavi Osman Erdemir
25 yıldır cezaevinde olan Atavi Osman Erdemir kardeşimizin annesine hitaben yazdığı şiiri Bahadır Kurbanoğlu okudu.
27 Ocak 2017 Cuma 19:16
İzlenme: 27
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