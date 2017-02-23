Anne Babalarıyla Kütüphaneye Gidip Kitap Okuyorlar
Kilis Valiliği’nin pilot olarak seçilen Yunus Emre İlkokulu’nda yürütülen projesi çerçevesinde, öğretmenler tarafından veliler ve öğrencilere kitap okumanın öneminin anlatıldığı seminerler düzenlendi.
Teorik eğitimlerin ardından uygulama yapılan “Ailemle Kütüphanedeyim” isimli projeyle, aileler çocuklarıyla her gün İl Halk Kütüphanesi’ne gidip bir süre kitap okumaya başladı.
Çocuklarıyla seçtikleri kitapları okuyan veliler, proje sayesinde evlerinde de kitap okuma saati yapıyor. Veliler ve öğrenciler, ödünç aldıkları kitapları okuduktan sonra kütüphaneye iade ediyor.
“Her Gün Düzenli Bir Şekilde Kitap Okuyoruz”
AA’da yer alan habere göre, velilerden Leyla Aslan, projenin çocuklara çok güzel alışkanlıklar kazandıracağına inandığını söyledi.
Proje sayesinde çocuğuyla düzenli olarak kitap okumaya başladıklarını belirten Aslan, “Çok güzel bir proje. Kitap okumada her zaman yarar vardır. Çocuğumun projeyle edindiği kitap okuma alışkanlığının eğitim hayatına olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Proje sayesinde çocuğumla her gün düzenli bir şekilde kitap okuyoruz. Ben de destek olmak amacıyla çocuğumla kitap okuyorum.” dedi.
“Çocuğum Kitap Okuyarak Büyüyecek”
Sibel Işık da küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı edinmenin önemine dikkat çekti.
Kitap okuyan bir çocuğun eğitim sürecini daha verimli bir şekilde sürdürdüğüne işâret eden Işık, “Çocuklar donmamış bir beton gibidir. Yani üzerine ne düşerse iz bırakır. Ben de çocuğuma kitap okuma alışkanlığı edinmesi adına her türlü desteği vereceğim. Bu proje sayesinde çocuğum kitap okuyarak büyüyecek inşallah.” diye konuştu.
“İnsanın Ufku Genişler”
Zeynep Polat da proje sayesinde evde ailecek kitap okuma saatleri yaptıklarını ifade ederek, “Kitap okumak insanın ufkunun genişlemesine neden olur. Çocuğumun geleceğini daha iyi görebilmesi açısından kitap okumak büyük bir önem taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
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