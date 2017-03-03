Anlaşılan Seçim Kampanyasında Irkçılık Para Yapıyor!

Suriyeli muhacirleri hedef alan Sinan Oğan’ın “Sahillerde Türk kadınlarını dikizleyen Suriyelileri beslemek zorunda mıyım?” şeklindeki kışkırtıcı sözleri ırkçı-milliyetçi kafa yapısının insanı nasıl ahlaksızlaştırdığına ışık tutuyor.

HAKSÖZ-HABER

Referandum tarihi yaklaştıkça ırkçılık, tahrik, ucuz yollu popülizm itibar görmekte. Siyasilerin bu tür kaygıları, hesapları yüzünden insanlık ve ahlak resmen dibe vurmakta. Geçtiğimiz dönem meclis seçimlerinde CHP’li ve MHP’li kimi siyasilerin Suriyeli kardeşlerimizi hedef alan sözleri hatırlardadır. Aynı çirkinlik, seviyesizlik ve tahrik referandum ortamında yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor.

İşte MHP’de genel başkan adayı da olmuş, eski Iğdır millevekili Sinan Oğan’ın bir televizyon kanalında sarfettiği sözler de bu kirli hesabı yansıtan somut bir örnek olarak karşımızda.

KRT adlı televizyonda katıldığı bir programda iktidara yüklenirken Sinan Oğan referandumda evet tarafında yer alan MHP yönetimini de ihmal etmemiş. Barzani’nin ziyareti üzerinden ucuz yollu ilkel milliyetçi duyguları kışkırtmaya çalıştığı gibi, Suriyeli muhacirleri de hedef almış ve şu çirkin sözleri sarfetmiş:

"Vatandaşlık dahi verseniz hepsini geri göndereceğiz. Yok böyle bir şey. Türkiye'nin neresine baksanız mülteciden geçilmiyor. Türkiye'nin emeğini, parasını kimse böyle çarçur edemez. Sen babanın parasını yedirmiyorsun onlara, bu milletin parasını yediriyorsun. Gidiyor canlı bomba oluyor insanımızı katlediyor, gidiyor sahilde çoluğun çocuğun namusuna göz dikiyor. Sokakta insanlarımız rahat rahat dolaşamıyor. Bunlara müsade edemeyiz. Sahilde mültecinin ne işi var. Mülteci kamplarında kalacaklar. Orada mehmetçik savaşmayacak. Eli kolu silah tutan herkesi silah altına alacaksın. 25 milyar doları onlara güneş kremi, onlara tüp bebek parası vermeyeceksin. Benim öğrencim burada parayla okurken Suriyeli bedava okuyor. Türkiye büyük bir mülteci deposuna çevrilmiş durumda. Yarın bunların her birisinin bir canlı bomba olma ihtimali yüzde yüzdür. Yarın bunların her birinin bir kapkaçcı, bir hırsız, bir tecavüzcü bir cani olma ihtimali yüzde yüzdür. Biz mecbur muyuz. Biz bu kadar hırsızı, bu kadar IŞİD'liyi barındırmaya mecbur muyuz? Sahillerde gidip Türk kadınlarını dikizleyen Suriyelileri burada beslemeye mecbur muyum kardeşim."

Sinan Oğan’ın sözleri tepeden tırnağa yalan ve iftira ama ne yazık ki resmi ideolojinin on yıllarca ırkçılık, milliyetçilik propagandasıyla kirlettiği zihinlerde bir karşılık bulabiliyor. Bu yüzden de bir kısım politikacı bu gayrı insani ve gayrı ahlaki söylemi sürekli biçimde canlı tutmaya çalışıyor.

Bu sözler açıkça tahrik, halkı birbirine karşı kin ve nefrete teşvik kapsamında değerlendirilmeyi hak eden sözler. Ne var ki, milliyetçi kafa yapısı yargı düzenine de hakim olduğundan Suriyeli kardeşlerimizi hedef alan bu sözler hakkında herhangi bir işlem yapılmıyor. Oysa tam da burada cesaret ve adaletle konuya bakabilen birilerinin devreye girmesi lazım. Niçin? Çünkü hukukun en fazla koruma altına alması gereken kesim toplumda saldırıya, düşmanlığa en çok uğrama ihtimali olan kesimdir.