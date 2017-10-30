Ankara'ya Mevsimin İlk Karı Yağdı
Ankara'nın kuzeyinde yer alan dağlık kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Kızılcahamam'ın Alperen yaylasında sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
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Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ankara'da kendini gösterdi.
İl merkezinde yağmur etkili olurken, Kızılcahamam'ın Alperen yaylasına sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Öte yandan Meteorolojinin Ankara'da hava durumu tahminine göre bugün başkent, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçecek.
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