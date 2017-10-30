Ankara'ya Mevsimin İlk Karı Yağdı

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ankara'da kendini gösterdi.

İl merkezinde yağmur etkili olurken, Kızılcahamam'ın Alperen yaylasına sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Öte yandan Meteorolojinin Ankara'da hava durumu tahminine göre bugün başkent, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçecek.