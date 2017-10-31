Ankara’nın Yeni Başkanı Pazartesi Belli Olacak

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Melih Gökçek’in 28 Ekim’de Valilik makamına sunduğu dilekçe ile belediye başkanlığı görevinden istifa ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yeni Belediye Başkanı’nın seçilmesi için sürecin başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, yeni belediye başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 6 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te toplanması Valilik makamınca uygun görülmüştür.”