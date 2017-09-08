Ankara'nın Bombalanması Emrini Verdiğini İnkar Etti

Darbe girişiminin askeri karargahı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava devam ediyor.

Davanın 22'nci celsesinde o gece Ankara'da birçok noktayı bombalama emirlerini veren eski yüzbaşı Ahmet Tosun da kendi sesini inkar etti, bilirkişi raporu istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını havada takip ettiren Tosun, "Ben kulede değildim" diyerek geçiştirme taktiğiyle savundu kendini...

Olay tarihinde Akıncı Üssü 4. Ana Jet Üs 141. Filo'da Pilot Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapan ve Ankara'nın bombalanmasında aktif rol oynayan Ahmet Tosun savunma yaptı.

Darbeyi kimin yaptığını anlamadığını, burada bulunma nedeninin Terörle Mücadele Harekatı'na (TMH) katıldığını zannetmesi olduğunu iddia eden Tosun, "Darbeden haberdar değildim. Darbeden habersiz bir yüzbaşı olarak bu menfur darbe girişiminin planlayıcısı olmam mümkün değildir. Kabul etmiyorum." iddiasında bulundu.

"Herhangi bir pilota bombalama, alçak uçuş talimatı vermedim. Kimseden talimat almadım. Şahsıma ait olduğu iddia edilen ses kayıtları bana ait değildir." ifadelerini kullanan Tosun, ses kayıtları ve görüntülerin orijinal hallerinin kendisine verilmesini talep etti.

Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin koordinatlarını araştırdığı ve olay gecesi Cumhurbaşkanı uçağına yönelik tespit çalışması yaptığı iddialarını da reddetti. Tosun, TBMM'nin bombalanmasına ilişkin bir talimat vermediği ve bir yüzbaşı olarak buna yetkisi olmadığı şeklinde savunma yaptı.

Tosun, savunmasını şöyle bitirdi:

"Haberim olmayan bu darbe girişiminde, 'TMH görevi var.' denilerek bir gecede kandırıldım, kumpasa getirildim. Alçakça kullanılan bu darbe girişiminden kurtulmaya çalıştım. Silahlı ve maskeli komandolar nedeniyle direnç gösteremedim. Bu hain darbe girişiminde beni kullanmak istediklerini düşünüyorum. Bu darbe girişiminde bilerek ve isteyerek yer almadım. FETÖ/PDY terör örgütünü lanetliyorum. Laik ve Atatürkçü bir subay olarak böyle illegal bir örgütün üyesi olmam mümkün değildir. Beraatıma karar verilmesini istiyorum."

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından sanık Ahmet Tosun'un çapraz sorgusu yapılacak.

AA