Ankara'daki FETÖ Soruşturmasında 42 Tutuklama

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
16.03.2017 23:33
Ankara'daki FETÖ Soruşturmasında 42 Tutuklama
Başkentte devam eden FETÖ soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 55 kişiden 42'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü giriş sınavında ve polis akademisine giriş sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarınca sorgulanan şüphelilerden 42'si tutuklanma, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin sorgularının ardından Tarım Reformu Genel Müdürlüğü giriş sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 30, polis akademisine giriş sınavında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle de 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Hakimlik, 13 şüphelinin ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

AA

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