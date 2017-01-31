Ankara’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 2 Eski Asker Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski asker 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski asker 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden eski albay C.S. ile eski üsteğmen M.B.K. tutuklandı.

Yüzbaşı rütbesinde olduğu öğrenilen diğer şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin daha önce çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edildikleri öğrenildi.