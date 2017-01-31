Ankara’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 2 Eski Asker Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
31.01.2017 12:00
Ankara’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 2 Eski Asker Tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski asker 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski asker 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden eski albay C.S. ile eski üsteğmen M.B.K. tutuklandı.

Yüzbaşı rütbesinde olduğu öğrenilen diğer şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin daha önce çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edildikleri öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meslekten İhraç Edilen 15 Polise ByLock’tan Gözaltı30 Ocak 2017 Pazartesi 08:53
  • Özel Harekât’ı Bombalayan Darbeci Askerlere Rekor Ceza Talebi29 Ocak 2017 Pazar 16:20
  • Darbe Girişimine İlişkin Davaların Bilançosu28 Ocak 2017 Cumartesi 15:55
  • FETÖ'den Aranan Eski Hakim Mehmet Ekinci Tutuklandı28 Ocak 2017 Cumartesi 14:47
  • AKOM'u İşgal Eden Askerlere İlişkin İddianame Kabul Edildi27 Ocak 2017 Cuma 20:11
  • İstanbul’da Görülen Darbeci Askerlere Yönelik İlk Dava Ertelendi27 Ocak 2017 Cuma 18:55
  • Adli Tıp’ta ‘FETÖ’ Operasyonu: 11 Gözaltı27 Ocak 2017 Cuma 17:33
  • Yunanistan’a Firar Eden Darbeciler İçin İkinci İade Talebi27 Ocak 2017 Cuma 12:45
  • Litvanya ByLock Listesini Türkiye'ye Verdi26 Ocak 2017 Perşembe 22:26
  • Aydın Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 27 Gözaltı26 Ocak 2017 Perşembe 18:21
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim