Ankara’da Ulaşım 16 Nisan’da Ücretsiz Olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan Pazar günü ücretsiz hizmet verecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla 16 Nisan’da ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmasına karar verildi.
Buna göre, 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’nun 9/J ve 11. maddeleri gereğince, toplu taşıma araçları halk oylaması günü ücretsiz hizmet verecek.
Karar doğrultusunda, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray, 16 Nisan’da ücretsiz çalışacak.
Büyükşehir Belediyesi ayrıca EGO otobüs seferlerini ihtiyaca göre arttıracak ve olmayan bölgelere de seferler düzenleyebilecek.
Kaynak: AA
Etiketler: 16 nisan, referandum, halk oylaması, ankara, ulaşım
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