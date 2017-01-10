Ankara’da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

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10.01.2017 17:31
Ankara’da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı
Ankara Valiliği’nden umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, valiliğe istihbârî bilgiler ulaştığı, “yasa dışı terör örgütlerinin” Ankara’da eylem arayışı içinde oldukları ve bazı hazırlıklar yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, özellikle insanların toplu olarak bulundukları açık ve kapalı alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşleri ve benzeri faaliyetlerde eylem yapılmak istendiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Bu doğrultuda, can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi kapsamında umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler ile basın açıklamaları ve stantlar, 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’nun 11’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 30 gün süreyle yasaklanmıştır. Belirtilen emir ve yasaklamalara uyulmaması hâlinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adlî ve idârî işlem yapılacaktır.”

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