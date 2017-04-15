Ankara’da Polise Ateş Açıldı

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15.04.2017 09:55
Ankara’da Polise Ateş Açıldı
Ankara’da asayiş uygulaması yapan polis ekiplerine otomatik silahlarla ateş açıldı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine otomatik silahlarla ateş açan şüpheliler daha sonra kaçtı.

AA’da yer alan habere göre, Kale Mahallesi’nin Çay Sokağı’nda meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube ve Özel Harekât polisleri, ara sokaklara gizlendiği bilgisine ulaştıkları saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Dar sokaklardan oluşan mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri sorguladı.

Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği sokakta delil arama çalışması yaptı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

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