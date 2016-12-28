Ankara’da MASAK’ın 6 Eski Çalışanı Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
28.12.2016 08:33
Ankara’da MASAK’ın 6 Eski Çalışanı Tutuklandı
Ankara’da devam eden Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında MASAK’ın 6 eski personeli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 6 eski çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

AA’da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hâkimlikçe sorgulanan şüpheliler, Gülen örgütüne üye oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Söz konusu kişilerin cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’un bulunduğu belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Nevşehir’deki FETÖ Soruşturması: 4 Tutuklama25 Aralık 2016 Pazar 22:51
  • Adil Öksüz’ün Kuzeni Zübeyir Öksüz Tutuklandı25 Aralık 2016 Pazar 10:20
  • Darbe Girişimi İçin 17 İddianame, Bin 233 Şüpheli24 Aralık 2016 Cumartesi 12:32
  • Darbeci Akyüz'ün Aracından Ölüm Planı Çıktı!23 Aralık 2016 Cuma 09:08
  • Ankara'da Darbeye Yönelik 4. İddianame Tamamlandı23 Aralık 2016 Cuma 08:37
  • Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Tutuklandı22 Aralık 2016 Perşembe 18:20
  • FETÖ Soruşturmasında 54 Gazetecinin Tüm Malvarlığına El Konuldu22 Aralık 2016 Perşembe 16:44
  • İstanbul Valiliği'ni İşgâle Kalkışan Askerler İçin İddianame Hazır22 Aralık 2016 Perşembe 13:37
  • Çorum’da 20 Öğretmen Tutuklandı22 Aralık 2016 Perşembe 12:28
  • Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik Gözaltına Alındı22 Aralık 2016 Perşembe 11:04
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim