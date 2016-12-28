Ankara’da MASAK’ın 6 Eski Çalışanı Tutuklandı
Ankara’da devam eden Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında MASAK’ın 6 eski personeli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 6 eski çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.
AA’da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Hâkimlikçe sorgulanan şüpheliler, Gülen örgütüne üye oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
Söz konusu kişilerin cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’un bulunduğu belirtildi.
Etiketler: gülen örgütü, fetö, tutuklama, masak, ankara
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