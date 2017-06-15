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Ankara'da İlk FETÖ Kararı: 23 Kişiye Müebbet

Ankara'da İlk FETÖ Kararı: 23 Kişiye Müebbet

15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada 23 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada, sanıkların 18'i ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5'i müebbet hapis ve 10'ar yıl, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar arasında yer alan iki er beraat etti.

 

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