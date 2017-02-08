Ankara’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 10 Gözaltı

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08.02.2017 12:58
Ankara’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 10 Gözaltı
Ankara’da Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda daha önce mesleklerinden ihraç edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) çalışanı 8 şüpheliden 7’si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Gülen örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

2 Eski Kaymakam ve 1 Eski Vali Yardımcısı Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Gülen örgütünün mülkiî idâre yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında da daha önce mesleklerinden ihraç edilen 2 kaymakam ve bir vali yardımcısı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, ByLock kullandıkları ileri sürüldü.

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