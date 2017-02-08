Ankara’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 10 Gözaltı
AA’da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) çalışanı 8 şüpheliden 7’si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Gülen örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
2 Eski Kaymakam ve 1 Eski Vali Yardımcısı Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Gülen örgütünün mülkiî idâre yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında da daha önce mesleklerinden ihraç edilen 2 kaymakam ve bir vali yardımcısı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, ByLock kullandıkları ileri sürüldü.
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